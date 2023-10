ADVARSEL - STÆRKE BILLEDER

»Ruderne eksploderede. Politiet bad os om at trykke speederen i bund for at nå i sikkerhed på stadion. Politiet var overvældet. Jeg var i chok og skræmt.«

Således lyder en af de gribende beretninger fra den uhyggelige aften i Marseille søndag. Her en buschauffør ved navn Farid, der fragtede Lyon-fans til den sydfranske by.

For blodet flød, og angrebene var mange i forbindelse med det højanspændte opgør mellem Marseille og Lyon, der endte med at blive aflyst, under krigslignende tilstande.

Lyon-spillernes bus var fuldstændig smadret, da den ankom til Stade Vélodrome søndag aften. Foto: Christophe Simon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lyon-spillernes bus var fuldstændig smadret, da den ankom til Stade Vélodrome søndag aften. Foto: Christophe Simon/AFP/Ritzau Scanpix

I alt blev seks fanbusser og Lyon-spillernes bus angrebet, hvor flere kom til skade. Cheftræneren Fabio Grosso ankom blodig til stadion med glasstykker siddende i huden og senere fik 12 sting efter angrebene, hvor han blev ramt af et flyvende objekt – formentlig en ølflaske.

Der har også været tvivl om, hvorvidt han har pådraget sig en hjernerystelse.

Her dagen derpå er Frankrig i chok over endnu en portion brutale uroligheder, der også udmøntede sig i racistiske tilråb, nazihilsener, abeskrig og homofobiske tilråb.

»Det var et bagholdsangreb,« lyder det fra en Lyon-tilhænger, der sad i en af fanbusserne, til BFM.

»Vi havde på fornemmelsen, at vi ville blive angrebet (...) Da vi kom til stadion, var der flere franske flag, end der plejer. Nationalsangen bliver som regel sunget en gang pr. kamp, men her var det 15-20 gange,« siger manden med aliasset Antoine om den traumatiserende aften.

»De fans mener ikke, at folk fra Marseille er franskmænd – bare udlændinge,« lyder han, ligesom han fortæller, at de fjendtlige fans kaldte Marseille-folkene for 'l***e-perk**e'

Ifølge indenrigsminister Gérald Darmanin var cirka 500 politifolk mobiliseret for at sikre ordenen ved opgøret.

En af dem blev slået med et baseballbat i nakken af en Lyon-fan og røg på hospitalet.

Det seneste døgn har de skandaløse billeder spredt sig verden over.

Mens FIFA-præsident Gianni Infantino har reageret på hændelsen, har Frankrigs Sportsminister Amélie Oudéa-Castera erklæret sig i chok over hændelserne – der gentager sig i landet.

»Vi så det værste, man kan forestille sig (...) De idioter skal forbydes at tage på stadion,« sagde hun ifølge L'Équipe.

»Det samme gælder for folk, der står bag nazihilsener, hadefulde homofobiske tilråb og abeskrig. Ud med jer! Der er ikke plads til jer på vores stadion. Skam jer!«

French football club Lyon has had their bus attacked by Marseille fans.



Reports their manager Fabio Grosso has been seriously injured. pic.twitter.com/3la9UejMTS — UK Justice Forum Latest Video News Updates! (@Justice_forum) October 30, 2023

I de franske medier er billedet det samme. Frankrig står foran en brutal virkelighed: Landet kan ikke længere kende sig selv.

Søndagens scener blev blandt andet beskrevet som »en urban guerilla,« da sten, flasker og petanquekugler blev brugt som kasteskyts mod Lyon-busserne.

Imens Frankrig ryster og ser magtesløst, forsøger den franske Ligue 1 at sælge tv-rettigheder til nationale og internationale udbydere – med en skrækkeligt image.

Det vides ikke, hvornår opgøret mellem Marseille og Lyon kan blive gennemført i stedet for, men umiddelbart bliver Marseille ikke straffet sportsligt.

Grunden til det er, at angrebene på busserne skete uden for stadion i offentligheden.

Til gengæld står Lyon for skud i forbindelse med visse fans' utilstedelige opførsel på stadion med de forskellige tilråb.

Ligue de Football Professionel – pendanten til den danske Divisionsforening – har krævet hårde sanktioner, mens den franske fodboldverden stiller sig det spørgsmål, om man overhovedet skal tillade udebanefans til fodboldkampe.

Horrible.