Når næste sæson af Ligue 1 starter, vil klubberne kunne lukke op til 5000 tilskuere ind til kampene.

Den franske fodboldsæson er blevet afsluttet som følge af coronakrisen, og der er udråbt mester.

Men nu er der gode nyheder for klubber og fans forud for åbningen af den nye sæson.

Lørdag meddeler den franske regering, at man som et led i den gradvise genåbning af landet vil tillade op til 5000 tilskuere på diverse stadioner fra 11. juli.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er gode nyheder for klubberne, hvoraf mange for nylig så småt er gået i gang med forberedelserne til næste sæson, mens flere andre ligaer er i gang med at afslutte de udsatte turneringer i indeværende sæson.

- En ny vurdering af den nationale epidemiologiske situation foretages i midten af juli for at beslutte, om en yderligere åbning er mulig fra anden del af august, lyder det fra den franske regering.

Oprindeligt blev det besluttet, at holdene under nedrykningsstregen i ligaen også ville rykke ned trods den pludselige afslutning, men retten i Frankrig underkendte den afgørelse og suspenderede nedrykninger.

Dermed vil Amiens og Toulouse også være at finde i landets bedste fodboldrække i næste sæson.

