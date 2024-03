Brentford har et bettingfirma som trøjesponsor, men cheftræner Thomas Frank ville foretrække en anden sponsor.

I Brentford FC er det bettingfirmaet Hollywoodbets, der er storsponsor og har sit navn og logo på forsiden af klubbens spilletrøjer.

Det ville holdets danske cheftræner, Thomas Frank, dog gerne have været foruden. Det siger Premier League-træneren på et pressemøde med danske medier.

- Jeg har stor respekt for, at der også skal noget økonomi ind, og der er mange ting, der skal spille sammen, hvilket jeg ikke skal gøre mig til dommer over.

- Men jeg ville da foretrække, at det var et andet firma, der sponsorerede os, siger Thomas Frank.

Brentford har måttet undvære den vigtige angriber Ivan Toney i otte måneder, efter at spydspidsen i maj sidste år blev suspenderet fra al fodbold på grund af overtrædelser af Det Engelske Fodboldforbunds (FA) regler om netop betting.

20. januar kunne Ivan Toney så vende tilbage for Brentford efter karantænen, men her skal angriberen altså reklamere for et bettingselskab.

Mens Det Engelske Fodboldforbund slår hårdt ned på gambling i fodboldens verden, er bettingreklamer stærkt dominerende.

Ud over Brentford har seks andre Premier League-klubber, Bournemouth, Aston Villa, Burnley, Everton, Fulham og West Ham, et bettingselskab på spilletrøjerne.

Thomas Franks personlige holdning er dog, at der mangler ensartethed i lovgivningen på området.

- I sportsverdenen er der generelt modstridende elementer. Det er ulovligt for os (sportsfolk, red.) at gamble, hvilket jeg forstår, men samtidig reklamerer man med det flere steder.

- Det er modstridende, at de store instanser giver lov til det, og det er en udfordring, siger træneren.

De lukrative trøjesponsorater med bettingfirmaer er dog fortid inden for en overskuelig fremtid.

Premier League-klubberne blev nemlig i april sidste år enige om at forbyde betting-sponsorater på fronten af spilletrøjerne gældende fra sommeren 2025.

/ritzau/