»Ganske kort: 'NEJ'.«

Brian Laudrup er ikke i tvivl, når snakken falder på den danske træner Thomas Franks muligheder for at blive ny Liverpool-manager til sommer, når Jürgen Klopp stopper.

Det forklarede han tirsdag aften i Viaplays Premier League-studie, da han blev spurgt ind til rygterne, som de seneste uger har kædet Brentford-træneren sammen med det snart ledige job hos fodboldgiganten.

Ifølge landsholdslegenden er det nemlig muligvis lidt for tidligt i Franks trænerkarriere.

Foto: Andrew Yates/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Andrew Yates/AP/Ritzau Scanpix

»Ingen tvivl om, at han har kvaliteterne til det, men det er bare så stort et job at udfylde efter Klopp, når man kommer fra Brentford. Havde der lige været et mellemleje for ham. En top 7-klub eller lignende,« lød det fra Brian Laudrup.

Han jubler dog over, at Thomas Frank er på listen over de navne, der rygtes til Liverpool.

»Skulderklappet er, at han er på den liste. Det er fantastisk,« forklarede han.

Det er ikke mere end tre uger siden, at Jürgen Klopp smed en gigantisk bombe, da han meddelte, at den nuværende sæson bliver hans sidste i spidsen for Liverpool.

Efterfølgende er store trænernavne som Roberto De Zerbi, Xabi Alonso og Ange Postecoglou blevet rygtet til storklubben – ligesom Thomas Frank.