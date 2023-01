Lyt til artiklen

Frank Lampard er færdig som træner i Everton.

Det meddeler klubben mandag aften i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

»Frank og hans holds engagement og dedikation har været eksemplarisk gennem deres tid i klubben, men de seneste resultater og den nuværende ligaposition betød, at denne vanskelige beslutning skulle tages,« skriver klubben.

Det er kun et lille år siden, at Frank Lampard afløste Rafa Benitez, der lige som Lampard ikke leverede de ønskede resultater med Premier League-klubben.

Nu må den 44-årige engelske fodboldlegende altså samme vej. En vej, han tidligere har gået, da han også blev fyret i Chelsea i 2021.

Indtil der findes en afløser, som kan overtage Lampards trænergerninger, vil Paul Tait og klubikonet Leighton Baines tage over, lyder det i pressemeddelelsen.

Everton ligger i øjeblikket og skraber bunden i Premier League, hvor klubben er placeret på en sølle 19.-plads. á point med ligaens absolutte sidsteplads, Southampton.

Det er kun blevet til tre sejre i indeværende Premier League-sæson for Lampard og Everton, men alligevel er det ikke mere end to uger siden, at klubbens ejer, Farhad Moshiri, gav sin fulde opbakning til Lampard i et skriftligt svar til Evertons fans, som sendte et åbent brev til Everton-ejeren, hvor der blev udtrykt fortvivlelse over den nuværende situation i klubben.

I sidste sæson endte Everton på 16.-pladsen. Fire point over nedrykningsstregen.

I 38 Premier League-kampe har Everton med Lampard i spidsen gennemsnitligt hentet 0,92 point i gennemsnit per kamp.