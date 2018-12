Frank Arnesen bliver ny teknisk direktør i Anderlecht.

Det bekræfter klubben selv på Twitter.

Klubben byder dermed velkommen hjem til Arnesen, der spillede i klubben fra 1983 til 1985.

»Jeg er glad for at komme til RSC Anderlecht, det er en ære at have været en spiller i denne klub tidligere og at blive teknisk direktør. Jeg håber på at skrive en smuk historie her med ledelsen, staben og spillerne,« siger Frank Arnesen i en pressemeddelelse på Anderlechts hjemmeside.

Anderlechts sportsdirektør Michael Verschueren udtrykker stor glæde over signingen af Frank Arnesen.

»Han kender vores klub, men han har også fået masser af erfaring fra større klubber, som PSV, Tottenham og Chelsea, som giver en stor værdi for RSCA,« siger sportsdirektøren til klubbens hjemmeside.

62-årige Arnesen kommer tilbage til sin tidligere klub på et tidspunkt, hvor klubben har behov for hjælp.

Anderlecht ligger skuffende kun nummer fire i den belgiske liga og har således søndag fyret træneren Hein Vanhaezebrouck.

Frank Arnesen. Arkivfoto. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Frank Arnesen. Arkivfoto. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Netop det job er der en anden dansker i spil til. B.T. kunne onsdag afsløre, at Kasper Hjulmand er en af topkandidaterne hos den belgiske topklub, der har vundet det nationale mesterskab 34 gange.

Hvorvidt der så skal være tale om dobbelt dansk i den belgiske topklub, må tiden vise.

Som Anderlecht skriver, er Frank Arnesen ikke fremmede på ledelsesgangene i de europæiske storklubber.

Arnesen har efter sin egen aktive karriere været sportsdirektør i PSV Eindhoven, Tottenham, Chelsea, Hamburger SV, Metalist Kharkiv og senest græske PAOK, som han forlod i 2016.

Frank Arnesen. Arkivfoto. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Frank Arnesen. Arkivfoto. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Siden da har Frank Arnesen ageret ekspert på dækningen af det danske landshold hos Discovery.

Som spiller var Frank Arnesen en del af 80'ernes dynamit-landshold, der tog verden med storm ved VM i Mexico i 1986. Han stoppede på landsholdet året efter.

Foruden Anderlecht repræsenterede den 62-årige eks-landsholdsstjerne Ajax, Valencia og PSV Eindhoven i sin aktive karriere.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Frank Arnesen.