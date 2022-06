Lyt til artiklen

Midt i ugen kom der en opsigtsvækkende melding om den danske fodboldlegende Frank Arnesen.

Dynamit-spilleren fra det elskede 80'er-landshold blev meldt ude af stand til at varetage sit job som fodbolddirektør i storklubben Feyenoord.

Ekspert i sportsmarkedsføring Chris Woerts, der tidligere har arbejdet med klubben, sagde på hollandsk tv, at der var panik i Feyenoord, for Arnesen var så hårdt ramt af en infektion i knæet, at han var nødt til at være hjemme indtil september og derfor ikke kunne passe sit job under transfervinduet.

B.T. forsøgte straks at få fat i Arnesen og klubben, og nu har sidstnævnte åbnet for deres version af sagen.

Feyenoord ønsker at tilbagevise en del af påstanden fra Woerts, men holder tæt om den anden side.

'Det er klubbens politik ikke at gå i detaljer over pressen angående vores medarbejderes helbred,' skriver de i en mail og fortsætter:

'Du kan dog være sikker på, at Frank Arnesen passer sit job som fodbolddirektør i Feyenoord.'

Arnesen selv er dog ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Den danske fodboldboss har været i klubben siden 2020, og der kan vente en stor transfersommer, efter Feyenoord fik vist deres kvaliteter i Conference League i sidste sæson. Her imponerede de stort og nåede hele vejen til finalen, hvor AS Roma dog blev stopklods.

I Æresdivisionen kunne de ikke helt følge med Ajax og PSV.

Arnesen har fortsat et kæmpe navn i det hollandske, hvor han spillede ad flere omgange. Derudover deltog han i 52 landskampe og scorede 14 må i den danske optursperiode fra 1977-1987. Efter karrieren har han haft store jobs i PSV, Tottenham, Chelsea, HSV og Anderlecht.

Og så er han altså stadig ved roret i Feyenoord trods meldinger om det modsatte.