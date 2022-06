Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag meldte Feyenoord ud, at Frank Arnesen trækker sig midlertidigt fra jobbet som teknisk direktør i Feyenoord.

»Jeg er okay, og jeg kommer tilbage. Nu må jeg koncentrere mig 100 procent omkring min sundhed,« skriver Frank Arnesen i en besked til B.T.

Feyenoord skrev på sin hjemmeside, at Arnesen af helbredsmæssige grunde midlertidigt trækker sig fra sit job.

Nu melder landsholdslegenden ud hvorfor.

Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Han har nemlig fået en bakterieinfektion i sit ene knæ.

»Bakterien i mit knæ skal bekæmpes. Derfor har jeg nu brug for ro,« skriver Arnesen til B.T.



General manager i Feyenoord, Dennis te Kloese, siger på Feyenoords hjemmeside, at Frank Arnesens helbred nu er det vigtigste for dem.

»Det er lige nu vigtigt, at han hviler sig, så han kan fokusere på at få det bedre. Franks helbred er det vigtigste. Vi håber derfor, at han vender tilbage til sit gamle jeg hurtigst muligt,« siger Dennis te Kloese.

Arnesen har siden 2020 været ansat som teknisk direktør i Feyenoord, hvor han tager sig af klubbens køb og salg af spillere.

Den 65-årige dansker har også haft en række markante stillinger i fodboldens verden, siden han indstillede sin aktive karriere i slutningen af 1980erne.

Frank Arnesen har blandt andet været assisterende træner i PSV Eindhoven og sportsdirektør i samme klub. Lignende stillinger har han også haft i Chelsea, Tottenham. Hamburger SV, Metalist Kharkiv, PAOK og Anderlecht.