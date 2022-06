Lyt til artiklen

Først benægtede klubben og nu kommer hovedpersonen selv på banen.

Frank Arnesen, den danske landsholdslegende, blev på hollandsk tv meldt ude af stand til at varetage sit arbejde som sportsdirektør i den hollandske storklub Feyenoord denne sommer, på grund af en infektion i knæet.

Den historie kalder Arnesen nu for det pureste 'nonsens'.

»Jeg genoptræner med fysioterapeuterne i Feynoord. Men jeg kan godt passe mit arbejde. Jeg har læst historier om, at jeg ikke kunne, men det er totalt nonsens. Jeg håber på at have mobilitet nok i begyndelsen af juli til at tage med på træningslejr,« siger Frank Arnesen til Algemeen Dagblad.

Det var eksperten i sportsmarkedsføring Chris Woerts, der tidligere har arbejdet med Feyenoord, der på hollandsk tv forleden fortalte, at der var panik i den hollandske storklub.

Arnesen skulle, ifølge Woerst, være så hårdt ramt af en infektion i knæet, at han var nødt til at være hjemme indtil september og derfor ikke kunne passe sit job under sommerens transfervindue. Woerst mente derfor, at Feyenoord skulle overveje at skille sig af med den 65-årige dansker.

Arnesen har siden 2020 været i Feyenoord, som netop har overstået en flot sæson, hvor holdet nåede finalen i Conference League.

Den danske fodboldboss, som blev en darling i Danmark på det populære 80er-landshold, har et kæmpe navn i det hollandske, hvor han spillede ad flere omgange.

Efter spillerkarrieren har han haft poster som sportschef og lignende i PSV, Tottenham, Chelsea, HSV og Anderlecht.