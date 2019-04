Under sommerens VM-slutrunde i fodbold var Francis Dickoh med som ekspert. Siden er det ikke meget, fodboldverdenen har set til ham. Nu fortæller Francis Dickoh, at det skyldes et længere sygdomsforløb.

»Det gik fra 0 til 100 på ingen tid.«

En morgen i september vågnede den tidligere fodboldspiller og nuværende ekspert Francis Dickoh. Men noget var helt galt. Francis Dickoh var lam i højre side af ansigtet, hvilket påvirkede ham i de efterfølgende syv måneder.

Men nu er Francis Dickoh atter på højkant og klar til at sætte ord på sit sygdomsforløb.

I det første fem måneder har jeg sovet rigtig meget. Nogle gange sov jeg bare for at komme igennem dagene. Francis Dickoh

Sov for at komme gennem dagen

»Jeg har været ramt af nogle problemer med mit nervesystem. Det var en virus, som gjorde, at min ansigtsnerve ikke har virket, og jeg har hverken kunnet smile eller blinke med højre øje. Al muskulatur i højre side har mere eller mindre været dødt,« fortæller Francis Dickoh til B.T.

Sygdommen betød, at Francis Dickoh måtte tilbringe en del under dynen, inden han begyndte på et to måneders genoptræningsforløb.

»Psykisk og fysisk brugte jeg de dele af ansigtet og kroppen, der fungerede. Det betød, at jeg overkompenserede en del. Derfor stod jeg ofte op med voldsom hovedpine og var træt det meste af tiden. I de første fem måneder sov jeg rigtig meget. Nogen gange sov jeg bare for at komme igennem dagene. Det var sgu lidt af en omgang.«

»Efterfølgende var jeg til genoptræning med ergoterapi. Jeg har været igennem nogle mimiske øvelser med instrumenter, hvor man prøver at vække nervesystemet med vibrationer. Jeg gik også til akupunktur og fik en del ansigtsmassage for at frigive nogle kanaler. Ellers har tiden været min bedste ven. For mig har det handlet om at være tålmodig. Men det har selvfølgelig været en prøvelse ikke at kunne tale, smile eller blinke, som man plejer.«

Francis Dickoh (th.) var med som ekspert for Eurosport, da Danmark trak Frankrig, Peru og Australien som VM-modstandere.

Frygtede alvorlig sygdom

Francis Dickoh var i en periode nervøs for, om det kunne være en tumor eller borrelia. Og selvom Francis Dickoh ved, at der var tale om en virus, kan han ikke forklare, hvad det skyldes.

»Hvis man spørger i den asiatiske kultur, opstår virussen på grund af vind og træk - altså en slags forkølelse på nerven. Nogle mener også, at virussen kommer af stress, mens andre mener, det er en herbesrelateret sygdom.«

»Så det har været skræmmende. Også fordi jeg ikke rigtig har kunnet vide noget. Heller ikke om jeg ville få permanente skader. Hvis nu hornhinden tørrede ud, fordi jeg ikke var i stand til at blinke, kunne jeg jo lige så godt pille det ud. Men det er heldigvis gået i orden alt sammen, og jeg er kommet ud på den anden side, kan man sige.«

Francis Dickoh var tilknyttet DRs ekspertpanel under sommerens VM-slutrunde. Derefter var det planen, at Francis Dickoh skulle dele ud af sin ekspertviden som ekspert hos Eurosport.

Det her havde jeg glædet mig enorm meget til i lang tid.. Håber i vil give det et lyt https://t.co/D4x7GZGs3w — Francis Dickoh (@FrancisKSDickoh) April 1, 2019

»Det var lidt ligesom en skade som fodboldspiller. Sådan noget kommer aldrig på et godt tidspunkt. Jeg følte lige, at jeg fik foden indenfor. Når man prøver at positionere sig, så handler det om at gå fremad. Det er så ikke rigtig sket, men det tager jeg lidt i stiv arm.«

Francis Dickoh er ikke længere påvirket af virussen, og mandag gjorde Francis Dickoh 'ekspert-comeback' i fodboldpodcasten 'Mediano'. Men hvad fremtiden helt nøjagtig skal bringe, ved Francis Dickoh ikke endnu.

»Jeg skal finde et sted, hvor jeg kontinuerligt kan lave noget. Den ultimative drøm er stadig tv, men jeg vil heller ikke være afvisende over for radiosporten. Jeg vil også rigtig gerne dække Superligaen, fordi det siger mig meget. Så jeg ved ikke endnu, hvor henne jeg kommer til at banke på,« fortæller Francis Dickoh afsluttende.

Francis Dickoh er dansk-ghanesisk og spillede fra 2005 til 2009 på det ghanesiske landshold. Som senior var han aktiv fra 2003 til 2017, hvorefter han indstillede karrieren.