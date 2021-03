I øjeblikket er der ingen fans på de danske stadioner rundt omkring i landet.

Og derfor vakte det opsigt, da man pludselig under kampen mellem Skive og Viborg i 1. division kunne ane en stor gruppe Viborg-fans juble på toppen af en bakke ved Skive Stadion.

Normalt ville de da heller ikke have lov til at stå der.

Forsamlingsloftet er på fem personer i øjeblikket, og danske fans er som bekendt ikke velkomne på stadion på grund af coronarestriktionerne.

Viborg-fans kombinerede en demonstration med kampen mod Skive. Vis mere Viborg-fans kombinerede en demonstration med kampen mod Skive.

Men gruppen på 40-50 fans - eller demonstranter - havde brugt en fræk finte, der hyldes på de sociale medier.

Fra Skive Museum kan man se det lokale holds stadion, og da museet er et offentligt sted, havde Viborg-fansene anmeldt en demonstration for at omgå forsamlingsloftet. Og så skader det ikke, de kunne se lidt fodbold i mellemtiden.

Med sig havde de blandt andet et banner, hvor der stod 'Fans på stadion'. Selvsagt i protest over, at fans ikke må komme på stadion i øjeblikket.

Det bekræfter Midt – og Vestjyllands Politi over for B.T.

»Ja, det er korrekt. De har anmeldt en lovlig demonstration, hvor de ville demonstrere imod, at fodboldfans ikke må komme på stadion. Det er de i deres gode ret til. De har fået anvisninger om, hvor de måtte være. Og det har de fulgt helt uden problemer,« lyder meldingen fra den vagthavende.

Viborg-fansene kunne glæde sig over at få spredt budskabet – og så endda med endnu en sejr i 1. division. For Viborg tævede Skive.

3-0-triumfen betyder nemlig, at Viborg fortsat er ubesejret i denne sæson, hvor man topper den næstbedste række efter 20 runder.

