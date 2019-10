1-2-nederlaget til FCK var tredje nederlag i træk for AGF, og det irriterer AGF-træner David Nielsen.

Tre nederlag i træk i 3F Superligaen er realiteten for David Nielsen og AGF, som mandag tabte 1-2 hjemme til FC København.

De tre nederlag i rap er kommet lige efter en imponerende periode med seks superligasejre i streg for AGF. Fra at ligne den største udfordrer til FC Midtjylland og FCK er aarhusianerne nu i en tæt kamp om overhovedet at være i top-6.

Først tabte AGF 0-2 til Randers FC, dernæst måtte holdet se sig slået 3-4 af rækkens bundprop, Silkeborg IF, og senest blev det altså til et 1-2-nederlag til FCK. Det irriterer cheftræner David Nielsen.

- Vi var dårlige mod Randers. Så synes jeg, vi mistede hovedet mod Silkeborg, og så tabte vi til FCK, selv om vi spillede en god kamp.

- Nu har vi tabt tre kampe i træk, så jeg har rigeligt at se til, siger AGF-træneren.

Selv om AGF-spillet i lange perioder var godt i mandagens kamp mod mesterholdet, lavede AGF nogle kostbare fejl, da Dame N'Doye fik lov til at blive dobbelt målscorer.

- Det første mål var ikke engang en god afslutning af N'Doye, og det andet mål skal vi kunne afvise bedre, end vi gjorde.

- Vi havde egentlig god energi og tro på tingene, men de fejl vi lavede, dem lavede de ikke, og det var forskellen på os og FCK, siger David Nielsen.

På trods af de svigtende resultater for AGF vil David Nielsen ikke nedprioritere Sydbank Pokalen, hvor AGF torsdag skal i aktion mod OB.

- Vi har en bred trup til at håndtere både pokalkampe og Superligaen, så vi skal ikke nedprioritere noget, for vi skal kunne klare tre kampe på en uge, siger AGF-træneren.

Der er fortsat to kampe tilbage i denne uge for AGF, som torsdag tager imod OB i pokalturneringen, og søndag venter FC Nordsjælland i Farum.

/ritzau/