Fodboldspilleren Thomas Enevoldsen har skiftet palmerne ved Los Angeles ud med den jyske muld i Hobro.

Han har nemlig fået en lejeaftale i Hobro, selv om han er på kontrakt i den amerikanske klub Orange County. Det skyldes, at han er blevet far til en lille pige sammen med kæresten, Lærke Møller. Men det var ikke helt uden komplikationer.

Planen var, at hun skulle føde i USA, men på grund af coronavirus måtte hun ikke rejse ind i landet. Derfor var det Enevoldsen, som tog turen over atlanten og hjem til Danmark, hvor han så var ved hendes side, da de fik barnet i slutningen af juli.

Enevoldsen har brugt den seneste måned på at finde en lejeaftale i køreafstand fra Aalborg, så han kan være tæt på kæresten og sin nyfødte baby, men efter planen vender han retur til den solbeskinnede amerikanske vestkyst fra nytår.

»Klubben var heldigvis med på idéen, og så regner jeg med at komme tilbage i god form fra det nye år,« siger Enevoldsen til B.T.

Orange County, som spiller i ligaen USL, er først lige startet op igen, men spiller et komprimeret program, så sæsonen kan rundes af allerede i oktober. Enevoldsen har altså udsigt til mere fodbold i Hobro og kan derfor holde formen ved lige.

Californien er en af de delstater i USA, der har været hårdest ramt af coronavirus. Enevoldsen fortæller, at nærmest alt har været lukket, selv offentlige stier og strande. Derfor var hjemmetræning en fast rutine i en periode:

»Det har været kedeligt. Fra den ene dag til den anden var alt lukket ned. Man sidder bare i lejligheden, og det eneste tidspunkt, jeg kom ud på, var, når jeg skulle op til en kaffebar for at få takeaway.«

Selv om situationen har været alvorlig og kaotisk i det amerikanske, er det ikke noget, Enevoldsen har oplevet på tæt hold. Han er den eneste fra sin klub, der har stået i en prekær situation, og han hæfter sig ved, at der 'blot' har været et par tusinde i området, som har haft virussen:

»Jeg har ikke opfattet det lige så vanvittigt, som medierne gjorde det til.«

Nu venter et halvt år på græs i Hobro, inden han efter planen tager kæresten og barnet med til USA. Hvis situationen ikke tillader det, holder han en lille dør på klem for Hobro:

»Man ved jo ikke, hvordan verdenssituationen er til den tid. Forhåbentlig er den mere normal, men man skal aldrig sige aldrig.«

Thomas Enevoldsen fik debut onsdag aften, da Hobro vandt 7-0 ude over IF Lyseng i pokalturneringen. Enevoldsen scorede to gange.