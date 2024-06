En ny podcast opruller den vilde slutrunde i 2021, og Thomas Delaney er en af hovedfortællerne.

Han smiler, da talen falder på DRs nye udgivelse Sommeren '21, der tager lytteren med på en rejse tilbage i tiden til den spektakulære EM-turnering, hvor Danmark endte i semifinalen. Undervejs nåede landsholdet ifølge Thomas Delaney også at forsøge at tømme vinkælderen på Hotel Marienlyst.

Landsholdskæmpen fik gåsehud, da han skulle genfortælle nogle af de stærkeste minder fra dengang, husker han.

»I en lang periode var vi ikke så meget for at snakke om det, men nu er det kommet på afstand, og alt er lykkeligt. Der er måske stadig lidt sår fra kampen på Wembley, men det er fint,« lyder det på et pressemøde på hotellet i Helsingør.

Thomas Delaney er nok engang klar til at tørne ud for Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg sidder stadig med gode minder omkring den slutrunde. Det skader ikke at huske tilbage på den, og jeg fik også gåsehud en eller to gange.«

Christian Eriksens kollaps under Finland-kampen satte en skræk i landsholdet, og de blev som bekendt bedt om at spille videre eller spille dagen efter. Thomas Delaney har tydeligvis stadig en høne at plukke med UEFA, for han kalder gentagende gange scenariet ‘latterligt’ i podcasten.

Landsholdet leverede derpå en kongeindsats mod Belgien, men blev ikke belønnet med point, og der var de ved at opgive. Det måtte klares med en våd aften.

»Vi bliver siddende til langt ud på natten og prøver at tømme hotellets vinkælder eller et eller andet,« siger Delaney i podcasten i en erkendelse af, at EM nok var forbi på det tidspunkt.

Sådan skulle det dog ikke gå for sejren i sidste gruppekamp mod Rusland var nok til at sende Danmark videre til knockoutkampene, hvor Wales og Tjekkiet blev slået, før England besejrede det danske sensationshold i semifinalen på Wembley.

Nu venter en ny EM-slutrunde snart, men først gælder det to testkampe mod Sverige og Norge. Til onsdagens dyst mod svenskerne er der stopfyldt i Parken.