Efter en hel sæson under nedrykningsstregen har Vejle Boldklub stadig europæisk fodbold inden for rækkevidde.

Det vil næsten gå over i historien, hvis det lykkes.

Vejle Boldklub har brugt næsten hele sæsonen under nedrykningsstregen, men en slutspurt har betydet, at klubben øjner europæisk deltagelse i næste sæson.

Når sidste spillerunde løber af stablen lørdag, kan Vejle med en sejr over Randers spille sig op på nedrykningsspillets førsteplads og dermed indløse billet til den playoffkamp, hvor der er europæisk deltagelse på spil.

- Det er en god situation at være i. Det altoverskyggende var selvfølgelig at sikre endnu en Superliga-sæson, og alt, hvad der sker fra nu, er en bonus oveni alt det gode, der er sket, siger direktør Henrik Tønder.

En sejr over Randers er dog ikke i sig selv nok. Viborg skal samtidig sætte point til mod OB, som har alt at spille for i overlevelseskampen.

Der er dog hverken ekstase eller store armbevægelser i Nørreskoven.

- Der er meget, der skal gå op i en højere enhed. Historisk har vi det svært mod Randers, som vi skal møde på udebane, så inden vi åbner champagneflaskerne, så spiller vi lige den kamp, siger Henrik Tønder.

I en potentiel playoffkamp venter nummer tre fra mesterskabsspillet, så der er fortsat lang vej til Europa, og måske derfor tager Henrik Tønder situationen med ophøjet ro.

Han kan da også se tilbage på en sæson, hvor målsætningen blev opfyldt, da overlevelsen blev sikret i næstsidste spillerunde.

- Det har været lidt for spændende. Det gælder generelt for Superligaen, men for os har det været en hård slutspurt med konstante forandringer fra weekend til weekend. Det mentale har været helt afgørende, siger Tønder.

- Vi indledte som oprykker med seks nederlag, men formåede alligevel at arbejde videre i troen på, at det, vi gjorde, var det rigtige. Vi lod os ikke forstyrre af alt muligt og undlod at lave alle mulige ændringer. Det er det, der har givet resultatet, siger han.

Forstyrrelser og ændringer var ellers under opsejling, da Vejle omkring årsskiftet var på vej på nye hænder.

Egentlig så det ud til, at forretningsmanden Çağdaş Şenyürek havde sikret sig aktiemajoriteten i klubben, men i sidste øjeblik blev en overtagelse afværget, efter at skeletterne var væltet ud af skabet hos tysk-tyrkeren.

- Jeg tænkte, at det skulle stoppes uanset hvad. Hvis det scenarie havde udspillet sig, kunne det være livstruende for klubben. Det var ret simpelt, at det skulle stoppes, og det blev det heldigvis også, siger Tønder.

Som direktør havde han intet at sige i en salgsproces, men plæderede altså for, at klubejerne Andrei Zolotko og Klaus Eskildsen afbrød salget.

Han håber, at ejerne har taget ved lære af situationen, som også har bragt noget positivt med sig.

- Vi har brugt den ubehagelige og turbulente periode på den bedst mulige måde - vi er rykket sammen i bussen. Det har bidraget til, at alle i og omkring klubben fandt ud af, hvor vigtig klubben er som institution og flagskib i Vejle.

- Der har været en samhørighed på holdet, i klubben og i forhold til vores fans og sponsorer. Vi har haft rigtig mange tilskuere igennem på stadion og fået tilgang af sponsorer. Der har været kæmpe opbakning - mere end tidligere. Det har været fantastisk, siger Tønder.

Sidste spillerunde løber af stablen klokken 15.00 lørdag.

/ritzau/