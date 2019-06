U21-assistenttræner Steffen Højer overvejede at kvitte fodbolden efter fyringen i Viborg tidligere i juni.

Steffen Højer har været et velkendt navn i dansk fodbold, siden han i efteråret 1995 begyndte at hagle mål ind i Superligaen for Viborg FF.

I slutningen af juni overvejede han så, om han skulle kaste sig over en anden branche, efter at han blev fyret som cheftræner i hjerteklubben, da Viborg glippede oprykning til Superligaen.

Men det skulle han ikke. Onsdag blev han så præsenteret som ny assistenttræner på Danmarks U21-landshold, hvor han skal arbejde sammen med cheftræner Albert Capellas fra Spanien.

- Timing er vigtig i fodbold, for den ene dag blev jeg fyret i Viborg, og i dagene efter kunne jeg så få det her job, hvor jeg skal træne toptalenter

- Fyringer er "name of the game". Det irriterede mig, at vi ikke rykkede op, og jeg skulle bruge et par dage på at finde ud af, om jeg overhovedet gad at bruge min tid på fodbold. Det fandt jeg hurtigt ud af, at jeg gerne ville.

- Der var ret hurtigt klubber, der kontaktede mig, og da Flemming Berg (DBU's talentudviklingschef, red.) ringede til mig ikke ret mange dage efter, var jeg slet ikke i tvivl, siger Steffen Højer.

Efter sin målrige spillerkarriere, hvor han også var forbi Brescia, FC Midtjylland OB og AaB, blev han først sportschef i Viborg, og siden ungdomskoordinator, ungdomstræner, assistenttræner og cheftræner samme sted.

Han kunne være blevet en del af DBU-familien for år tilbage, da Flemming Berg første gang henvendte sig til ham. Men dengang var Højer ikke klar til at blive ungdomslandstræner, for han ville gerne etablere sig som cheftræner først.

Nu bliver han imidlertid assistent, men han har det okay med at overlade det afgørende ord til en anden.

- Det er rigtigt nok, at der er en træner, der træffer de endelige valg, og det bliver Albert, der kommer til at træffe dem her. Men for mig handler det om at være ham, der giver gode udfordringer til cheftræneren: Kan vi gøre det her og det her? Jeg har ingen problemer med at skulle være i den rolle overhovedet, siger Steffen Højer.

Spørgsmål: Kan det her assistenttrænerjob være din vej til at blive cheftræner for U21-landsholdet?

- Det ved man aldrig. Lige nu er det gået meget hurtigt, og jeg tænker kun på at gøre mit job her og hjælpe Albert rigtig godt, siger han.

Om det er et skridt op eller ned fra trænerjobbet i Viborg, har han svært ved at svare på.

- Det er en lille dans. For mig var det kæmpe stort at være cheftræner i Viborg. Men når man kommer lidt uden for lille Viborg, tænker mange, at det er et step op. Men for mig er det bare et nyt og spændende job, siger Steffen Højer.

/ritzau/