Han er netop blevet kåret til den fjerdebedste spiller i Premier Leauge af BBC. Og til den bedste midterforsvarer. Men starten i Southampton var alt andet end nem for Jannik Vestergaard.

»Det går op og ned i fodbold, men jeg har hele tiden fastholdt fokus og arbejdet hårdt,« fortæller den tårnhøje forsvarsspiller til B.T.

Han fik ikke meget spilletid, og holdet havde svært ved at vinde kampe.

Southampton har i de seneste par sæsoner ligget og rodet rundt blandt bundplaceringerne, og starten af denne sæson bød også på tre nederlag i de tre første kampe.

Jeg foretog et aktivt valg ved at blive i Southampton, fordi jeg troede på projektet Jannik Vestergaard

Siden er det dog vendt - både for Southampton, men også for Vestergaard. Han er blevet en fast del af startopstillingen, og holdet har ikke tabt deres seneste seks kampe.

»Efter nogle hundrede kampe i Bundesligaen og Premier League har jeg også en del erfaring at trække på – og det hjælper, for i fodbold er der både med- og modgang,« fortæller den danske landsholdsspiller.

Southampton har gennemgået en kæmpe udvikling og er nu strøget direkte ind i top fire i Premier League.

»I sommer var der flere muligheder for at skifte klub, men jeg foretog et aktivt valg ved at blive i Southampton, fordi jeg troede på projektet, og nu går det jo forrygende på et hold med stort potentiale.«

Jannik Vestergaard fejrer her målet mod Aston Villa 1. november 2020. Foto: GARETH COPLEY Vis mere Jannik Vestergaard fejrer her målet mod Aston Villa 1. november 2020. Foto: GARETH COPLEY

Southampton ramte bunden, da de sidste år led et sviende nederlag til Leicester på 0-9. Og lige præcis den kamp er et opgør, som Vestergaard husker ret tydeligt. Det er også beviset på den udvikling, som holdet har gennemgået det seneste år:

»Vi kom en mand i undertal tidligt, men fortsatte med kaotisk fuldbanepres og stormede frem helt naivt mod et rigtigt godt hold. Vi kom bagud 2-0 og 3-0 og 4-0, men fortsatte stadig med hovedet under armen,« fortæller han og uddyber:

»Siden har vi udviklet os til et meget mere klogt hold, hvor vi stadig har det høje pres, men hvor vi også ude på banen kan vurdere med game-management: 'Kan vi gå frem og presse nu – eller kan vi ikke?'« forklarer Vestergaard og slutter:

»Vi er modnet i alle spillets facetter og har fået selvtillid og har jo decideret været et af Premier Leagues absolut bedste hold siden corona-pausen i foråret. Vi har udviklet os meget som hold og er blevet bedre til det, som er managerens plan. Det er fantastisk at være en del af.«