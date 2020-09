FC København leverede torsdag et flot comeback, da det blev til en sen 2-1-sejr over IFK Göteborg i kvalifikationen til Europa League.

Svenskerne var foran 1-0 langt inde i kampen, men to gyldne minutter blev afgørende for FCK, da først Robert Mudrazija udlignede, inden Jonas Wind sikrede sejren fem minutter før tid.

Dermed er FCK videre til tredje kvalifikationsrunde i Europa League. Her venter vinderen af opgøret mellem polske Piast og østrigske Hartberg, der afvikles senere torsdag aften.

Ståle Solbakken havde bebudet, at FCK ville komme ud med stor energi, og som sagt så gjort.

Foto: 9200 Björn Larsson Rosvall/TT Vis mere Foto: 9200 Björn Larsson Rosvall/TT

FCK satte sig på begivenhederne fra start, og Kamil Wilczek var særdeles tæt på at bringe løverne foran efter otte minutter, men Giannis Anestis reddede i hjemmeholdets mål.

Göteborg var sjældne gæster på FCK's banehalvdel i de første 20 minutter. Langsomt fik svenskerne dog kæmpet sig ind i kampen med direkte spil og mange lange bolde, men FCK-defensiven stod ganske solidt.

Efter en jævn periode tiltvang FCK sig initiativet på ny og kunne let være gået til pause med en føring, men værterne holdt stand trods et par gode FCK-chancer.

Det danske hold kom også stærkt ud til anden halvleg, og Giannis Anestis måtte hive endnu en fremragende redning frem for at forhindre Kamil Wilczek i at bringe FCK foran efter en håndfuld minutter.

Mens Solbakkens tropper manglede skarphed, var det ikke tilfældet for IFK Göteborg i det 73. minut.

En fejl i FCK-defensiven gav værterne en omstilling, og den afsluttede Tobias Sana midt for mål, hvor den tidligere AGF'er prikkede bolden i mål til 1-0.

Målet fik Ståle Solbakken til at bruge tre indskiftninger, og én af indskifterne i form af Robert Mudrazija fik en hovedrolle fem minutter senere.

Her slap han igennem i højre side og bankede FCK på omgangshøjde, og så lugtede løverne blod.

Blot to minutter efter udligningen kom FCK foran, da Jonas Wind steg til vejrs og pandede et indlæg i nettet til 2-1. Det rejste IFK sig aldrig efter.

Dermed holdt FCK drømmen om det 14. europæiske gruppespil på 15 år i live.