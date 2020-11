»Da jeg blev klar over, at jeg skulle skrive under på, at jeg er fodboldinvalid, gav det et sug i maven.«

Sådan lyder ordene fra Line Sigvardsen Jensen i et interview med Spillerforeningen.

»For jeg havde aldrig troet, det skulle være sådan, min karriere stoppede. Det er ikke sådan, at jeg har sagt offentligt, at jeg stoppede min karriere. Men nu skulle det stå på sådan et stykke papir. Så jeg gik fra at være i en EM-rus i 2017 til at være en invalid fodboldspiller.«

Hendes karriere var på et splitsekund slut, da hun i en EM-semifinale mod Østrig i 2017 rev sit korsbånd over. Og tiden efterfølgende har været hård for den nu tidligere fodboldspiller.

Line Sigvardsen Jensen bliver her hjulpet af banen, efter hun har revet sit korsbånd over. Foto: TOBIAS SCHWARZ Vis mere Line Sigvardsen Jensen bliver her hjulpet af banen, efter hun har revet sit korsbånd over. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Hun fortæller selv, at hun følte sig ensom. Hele hendes identitet og omgangskreds blev skiftet ud, og hun stod pludselig helt alene. Hun snakkede aldrig med nogen omkring sine tanker og følelser.

Noget, som hun fortryder i dag.

»Jeg synes, det har været hårdt mentalt, og jeg ville ønske, jeg havde fået hjælp til det, da jeg stod i det. På en eller anden måde. Når jeg kigger på forløbet efterfølgende, skulle jeg nok have fået en eller anden form for hjælp i forhold til, at fodbold bare lige pludselig forsvandt,« siger hun til Spillerforeningen.

Heldigvis for Line Sigvardsen Jensen var hun ikke helt på bar bund, da tæppet blev revet væk under hende. Hun uddannede sig nemlig som sygeplejerske, men hun stadig var aktiv på fodboldbanerne.

Men knæet driller stadig den dag i dag. Det betyder, at Line Sigvardsen Jensen ikke kan arbejde fuldtid, selv om hun har tiden til det.

At Line har har lagt fodboldkarrieren bag sig, betyder ikke et endegyldigt farvel til fodboldverdenen. Hun har nemlig tidligere været holdleder for U17-landsholdet, og hun afviser ikke, at man kan finde hende i sådan en rolle igen i fremtiden.