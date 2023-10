På et par år er det danske landshold gået fra drømmeverden til mareridt.

Fra en historisk fodboldsommer på dansk jord, hvor fodboldgale fans var ekstatiske som aldrig før, til en skuffende EM-kvalifikation og forbi en pinlig VM-slutrunde i Qatar, som for evigt vil stå tilbage som en sort plet i landsholdets historie.

Den udvikling er slet ikke noget, der begejstrer den tidligere landsholdsstjerne Thomas Gravesen.

For efter VM-fadæsen i Qatar har landsholdet lukket sig om sig selv, mener den tidligere Real Madrid-spiller.

Thomas Gravesen er ekspert hos Discovery, hvor han gennem tiden blandt andet har beskæftiget sig med landsholdet og Superligaen.

»Vi vil have et landshold, vi kan være fælles om. Ikke et, der gemmer sig, er langt væk, og vi ikke kan komme i nærheden af. Vi vil have et landshold vi kan være tæt på,« fortæller han i et interview med B.T.

»Landsholdet blev kæmpestort i befolkningens hjerter op til og igennem EM-slutrunden i 21. Så har man haft en periode nu, hvor det er gået den forkerte vej, og der er det vigtigt at landsholdet ikke glemmer, alt det man har været så lang tid om at bygge op,« siger Thomas Gravesen.

»Den sammenhæng mellem fans og landshold må bare ikke bare forsvinde. De må ikke lukke sig inde. De skal dele ud omkring det, der foregår på det danske A-landshold.«

I sidste uge leverede Kasper Hjulmands tropper en jammerlig indsats i 2-1-sejren mod verdens måske værste landshold, San Marino, der fik Thomas Gravesen til at save det danske landshold fuldstændig over efter den pinlige kamp.

»Flammen brænder ikke længere på det her hold. Der er for mange spillere, hvor flammen er gået ud,« lyder det fra Gravesen, der i samme ombæring krævede profiler som Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og Pierre-Emile Højbjerg bænket.

Desværre var resultatet mod San Marino endnu et dårligt kapitel i landsholdets dårlige stime, der for alvor begyndte i Qatar i fjor.

Og siden da er der så småt begyndt at skabe sig et brud mellem landsholdet og fansene, mener Thomas Gravesen.

»Jeg synes, landsholdet er begyndt at miste den, siden alt det, der skete i Qatar. Den måde man håndterede det, der skete på. Der synes jeg landsholdet mistede en smule, landsholdet trak sig.«

Landsholdet tilføjede endnu et kapitel til sin dårlige stime, da Danmark vandt knebent mod San Marino.

»Når man har dårlige resultater, er det svært at stille sig op over for den danske befolkning og prøve at forklare sig. Men det er der, det er allermest vigtigt.«

»Man kan ikke undgå kritik eller gemme sig fra det. Det bliver bare meget hårdere, hvis du ikke stiller dig op og tager imod. Du kan ikke kun tage det positive. I fodboldens verden kan man også tabe en kamp, og så er der noget, der hedder at stå til ansvar for det, der er sket. Sådan noget vil jeg rigtig gerne se fra landsholdet.«

Dansk fodbold lever i en sand guldalder, hvis man ser på de danske spilleres adresser rundt i Europa.

Manchester United, Napoli, Tottenham, FC Barcelona, AC Milan, klubber i Premier League og den tyske Bundesliga, you name it.

Men bagsiden af medaljen er til gengæld, at de dansker stjerner, der forlader Superligaen, kun kommer tæt på de danske fans, når de er hjemme med landsholdet.

»Spillere som Wind, Damsgaard, Skov, Lindstrøm. Den slags spillere har fans chancen for at se på landsholdet. Vi mister noget, hvis de lukker sig ned og ikke deler ud af det,« siger Thomas Gravesen.

»Landsholdsspillerne skal dele den følelse, det er, når man er fodboldspiller, med os der står udenfor. Så får de fansene med.«

I mange storklubber er spillerne stor-beskyttet og skærmet af fra pressen.

Og den vane skal de ikke have med hjem til deres hjerteblod, landsholdet, mener Thomas Gravesen.

»Vi har spillere, der har begået sig i Premier League næsten hele deres liv. Når de spillere kommer hjem for at spille på det danske landshold, skal de være klar til at være tilgængelige, men også klar til at tage imod mennesker,« forklarer han.

»Det kan godt være, at der er snakke og situationer, man ikke er helt vant til, fordi man kan gemme sig i sin klub. Men herhjemme vil vi have ret og lov til at være en del af vores landshold i alle spillets facetter.«