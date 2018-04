Pep Guardiolas City-stjerner fejlede, da deres træner blev smidt ud og Liverpool sparkede sig i Champions League-semifinalen.

Pep Guardiola og Manchester City har haft en fantastisk sæson. Men på bare en uge har en af de mest mindeværdige sæsoner i mands minde forvandlet sig til lidt af en skuffelse.

Og hvordan er det så muligt? Jo, taber man to Champions League-kvartfinaler og ryger ud af den turnering, man helst vil vinde – mens man samtidig misser muligheden for at vinde mesterskabet i et lokalderby mod Manchester United – ja, så bliver ekstase forvandlet til nedtur.

Sådan er den nye virkelighed hos Pep Guardiola og Manchester City. Helt modsat ser det ud nogle kilometer nordpå – i Liverpool.

For Liverpool gjorde det. Mohamed Salah gjorde det. Og Jürgen Klopp gjorde det. Besejrede klubben, der det meste af året har været bookmakernes favorit til at vinde Champions League. Og ikke mindst manden, der kaldes verdens bedste træner.

Vi fik ikke lov at se Pep Guardiolas mandskab prøve kræfter med hverken FC Barcelona, Real Madrid eller Bayern München, som mange ellers havde set frem til. I stedet er det svært ikke at hviske ordet ’krise’, selv om Manchester City kan vinde det engelske mesterskab allerede i den kommende weekend. Sådan er det, når en klub, der har et af verdens største budgetter og i løbet af året har spillet verdens bedste fodbold, med ét taber tre altafgørende kampe i træk.

Efter 3-0 i den første kamp hjemme på Anfield red Klopps mandskab stormen af og kørte en imponerende 2-1-sejr hjem på Etihad Stadium. Først og fremmest på grund af én spiller.

Mohamed Salah! Det er ikke mange måneder siden, han var én mand i en stor klump af gode - men ikke fænomenale – fodboldspillere. I dag er tingene helt anderledes. I dag er den egyptiske superstjerne topscorer i Premier League. Han har scoret 38 sæsonmål i alle turneringer. Og han har ikke mindst sendt Liverpool i klubbens første Champions League-semifinale i ti år.

For det er præcis, hvor Salah og en af de mest traditionsrige af alle traditionsklubber nu er at finde. Blandt de sidste fire i Europas absolut fineste klubturnering.

Det brasilianske stortalent Gabriel Jesus gav ellers Liverpool en rusketur allerede efter to minutter, da han lynhurtigt bragte hjemmeholdet et skridt nærmere det store comeback. Verdens dyreste fodboldspiller, Virgil van Dijk, dummede sig nær sidelinjen, og via først Raheem Sterling og siden Jesus lå kuglen sekunder senere i kassen. Så var ballet åbnet!

Dansegulvet var ved at blive glat for Liverpool, da de igennem en dramatisk 1. halvleg blev sat under voldsomt pres af et City-hold med seks spillere på banen, der udelukkende har deres styrke i det offensive. Der var teknisk overload på City-holdet, men i de første 45 minutter kunne det have givet pote.

Det kunne det blandt andet, hvis kampens spanske dommer havde godkendt et mål fra Manchester City, som i stedet blev underkendt fejlagtigt for offside.

I pausen ændrede tingene sig. Pep Guardiola blev på dramatisk vist udvist for at brokke sig til og over dommeren, og herefter faldt hans hold sammen. Først scorede Mohamed Salah på iskold manér målet, der punkterede City-ballonen, og tyve minutter senere lavede Roberto Firmino målet, der endegyldigt sendte ikke bare sejren, men også semifinalepladsen en tur til Liverpool.

Liverpool er i drømmeland. Manchester City har mareridt. Og fodbold er et vanvittigt og evigt overraskende spil.