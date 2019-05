Fra FC Midtjylland over Guingamp og Mainz til Premier League-miniputterne fra Huddersfield for så at havne traditionsklubben Everton.

Jonas Lössls fodboldkarriere har været et stilstudie i opstigning i de internationale rækker.

Netop nu har Jonas Lössls agent, Ivan Marko Benes, meldt ud, at den danske landsholdsreservemålmand skifter til store Everton i fodboldtossede Liverpool. Det samme har Everton.

Her får han en tre-årig kontrakt, og kan nu se frem til at skulle konkurrere med den engelske landsholdsmålmand, Jordan Pickford, om spilletid i buret.

Foto: CRAIG BROUGH

30-årige Jonas Lössl har i de seneste to sæsoner spillet i Huddersfield, som i denne sæson er rykket ned fra Premier League.

Danskerens præstationer har dog været tilstrækkeligt overbevisende til, at en af de tungere drenge i Premier League, Everton, som befinder sig på niveauet lige under de dominerende top-6-klubber, har fundet ham værdig til et køb.

»Fed start på transfersæsonen. Store udfordringer venter. Ja sgu, sikke en gave,« skriver agenten Ivan Marko Benes på Twitter.

Jonas Lössl, som har spillet en landskamp for Danmark, som han var med til VM for, fik sin fodboldopdragelse i FC Midtjylland. I 2014 skiftede han Superligaen ud med Guingamp i Frankrig. Siden er det kun gået en vej: opad!