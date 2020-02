»De få gange, jeg har set ham løbe hurtigt, det var, når hans navn blev kaldt op i cafeteriet, fordi hans pommes fritter var klar,« siger Kasper Christensen med et let fnis om Barcelonas nye hurtigløber, Martin Braithwaite.

»Det eneste, jeg aldrig er lykkedes med, det har været at få ham i form.«

Kasper Christensen er en af fodboldspillerens tro væbnere. Martin Braithwaite var blot tre år gammel, da han fik Kasper Christensen som træner i barndomsklubben Sædding/Guldager IF, og siden da har de fulgtes.

Allerede dengang var den nuværende landsholdsspiller så god, at det sprang i øjnene. Derfor havde han slet ikke brug for at være i form. Han var på visse måder en dovendidrik.

Barcelona havde jeg nok ikke sådan liiiige regnet med i første hug Kasper Christensen, Braithwaites ungdomstræner og nære ven

»De første år var det hele for nemt for ham. Han kunne klare sig og være den bedste, selvom han ikke havde den bedste kondition. Det speed, han har nu, havde han ikke dengang,« forklarer Kasper Christensen, der trænede Braithwaite indtil skiftet til Esbjerg, da sidstnævnte var 14 år.

Siden da er Braithwaite blandt andet blevet kendetegnet ved sin hurtighed, men både han og den tidligere træner har grinet ad, at Braithwaite skulle gøre noget for at blive lidt mere dynamisk. Alligevel sprang han i øjnene dengang.

»Allerede dér kunne man se, at der var noget ekstraordinært i tanker og handling. Da var han altså foran de andre, selvom de også var dygtige. Man kunne se, at det kunne blive til noget, hvis han greb det rigtigt an. Det har han gjort på sigt.«

Braithwaite og hans tidligere træner udveksler tit sms'er efter kampe og ringer også til hinanden i ny og næ. Og selvom han tidligt var imponeret over den nye Barcelona-spiller, havde han ikke gættet på det skifte.

@MartinBraith, the newest Barça player!

Welcome! pic.twitter.com/nycwVPP3hb — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020

»Jeg har altid troet, at han nok skulle blive til noget. Men Barcelona havde jeg nok ikke sådan liiiige regnet med i første hug,« siger han og griner.

Martin Braithwaite har fået en kontrakt på fire et halvt år med FC Barcelona, der har brugt 135 millioner kroner på den nu tidligere Leganés-spiller.

»Jeg synes, at det er vildt og fantastisk og måske lidt surrealistisk. Jeg læste det på nettet og skrev til ham for at høre, om der var noget om det. Men han har ikke svaret, han har vist rigeligt at se til.«

Angriberens fodbolddrøm har altid været at spille i Spanien, og nu skal han spille side om side med stjerner som Lionel Messi og Antoine Griezmann. Det fejrede Kasper Christensen torsdag aften.

»Jeg skal faktisk være sammen med hans familie i aften (torsdag, red.). Vi satser på, at vi i fællesskab skal sidde i private rammer og forhåbentlig fejre det og drikke et lille glas,« siger han og deler en anekdote, der beskriver, hvor meget han betyder for Martin Braithwaite.

»Han er en god dreng. Det sidste, han gjorde, inden han hastede til Toulouse for at underskrive en kontrakt (da angriberen skiftede fra Esbjerg i 2013, red.), det var at forære mig den landsholdstrøje, som han debuterede i på sin 22-års fødselsdag. Den hænger i glas og ramme hjemme hos mig nu.«

Martin Braithwaite blev officielt præsenteret som ny FC Barcelona-spiller torsdag aften.

Han kan allerede få debut for holdet på lørdag, når FC Barcelona tager imod Eibar på Camp Nou.