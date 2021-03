Ingen fotos og præcis otte sekunders tv-tid, hvor spillerne havde ryggen til en del af tiden.

Det var bestemt ikke let for tv-seerne at få øje på, hvad der stod på det danske landsholds protesttrøjer, som de luftede op til søndagens landskamp mod Moldova.

Efter de havde sunget med på 'Der er et yndigt land', stillede spillerne op til et holdfoto i deres røde protesttrøjer med teksten 'football for change'. Men det var kun DBUs egen fotograf, der fik muligheden for at fange øjeblikket.

Selvom DBU var ude efterfølgende for at fortælle, at landsholdsspillerne selv stod for initiativet til protestaktionen, blev selve handlingen af ukendte årsager gemt godt væk for tv-seerne og fotograferne på stadion i Herning.

Bo Amstrup kunne ikke få et bedre billede end dette af landsholdets protestaktion, da han ikke måtte komme tættere på og tage det billede, som alle ventede på. Foto: Bo Amstrup Vis mere Bo Amstrup kunne ikke få et bedre billede end dette af landsholdets protestaktion, da han ikke måtte komme tættere på og tage det billede, som alle ventede på. Foto: Bo Amstrup

»Det giver ikke nogen mening. Man kan spekulere i, om de er bange for at træde nogen over tæerne,« siger Bo Amstrup, der var udsendt fotograf for Ritzau Scanpix til landskampen.

Ritzau Scanpix' fotografer leverer materiale til et hav af danske medier, der alle ville have fat i billedet for at udbrede budskabet. Men det endte med, at kun DBU fik billeder af protestaktionen.

Bo Amstrup fortæller til B.T., hvordan han normalt altid får lov til at tage sådan et billede. Men han måtte sidde langt væk fra situationen bag det ene mål, da den historiske protest udfoldede sig.

Fotograferne til kampen fik ingen forklaring på, hvorfor de ikke måtte nærme sig sidelinjen, hvor spillerne befandt sig til det famøse holdbillede.

»Vi kunne kun spekulere i, om det var af coronamæssige grunde. Vi skulle sidde på vores pladser bag målet. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke vendte sig en halv omgang, så man kunne tage billedet. Det var meget frustrerende, når det er et billede, man gerne vil have. Jeg forsøgte at skyde det fra siden, så godt jeg kunne,« siger Bo Amstrup om den bizarre situation.

Hele forløbet stod i stor kontrast til lignende aktioner fra det tyske og det hollandske landshold. Her stod begge landshold foran rullende kameraer og adskillige fotografer med deres budskab, der nåede hele verden rundt.

Danmarks protestaktion var sågar i samarbejde med det hollandske fodboldforbund, der ligeledes gik på banen med budskabet 'football for change' i deres kamp mod Letland.

Forskellen er, at danskernes aktion ikke gik viralt på de sociale medier, som de tyske og hollandske aktioner gjorde. Det skyldes i høj grad de internationale tv-billeder, der ikke fokuserede på danskernes protesttrøjer, og manglen på fotos af det historiske øjeblik, som kun DBU er i besiddelse af.

Aktionen var ikke for fotografernes skyld, men for migrantarbejderne i Qatar og deres familiers skyld. Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU

B.T. har været i kontakt med DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, der forklarer, hvorfor de øvrige fotografer var placeret bag målet.

»Det er på grund af, at UEFA har nogle regler om, hvor fotograferne skal sidde. Vi lever i en tid med en masse coronarestriktioner, så det er der er årsagen til, at de sad bag målene. Derfor har de ikke adgang til midten af banen.«

Hvorfor vendte de sig så ikke om, så de andre fotografer også kunnet få taget et billede af det?

»For det første har vi taget billedet og gjort det gratis tilgængeligt for Ritzau og alle mulige andre. Når spillerne ikke vender sig om, er det fordi et holdfoto er noget, der bliver taget lige efter nationalsangen og lige inden kickoff. Så vi har altså ikke tid til at løbe rundt på banen for at få taget holdbillede nogle andre steder,« siger han og fortsætter:

»Aktionen var ikke for fotografernes skyld, men for migrantarbejderne i Qatar og deres familiers skyld.«

Har I været i kontakt med Discovery i forhold til, hvade de måtte filme, og hvad de ikke måtte?

»Vi havde ikke begrænset dem. Selvfølgelig kunne de filme. Der har jo også været video af det, der er bragt af dem senere. Der er ikke nogen begrænsninger her. Der er kun begrænsninger angående sundhed og sikkerhed,« fastslår Jakob Høyer.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Discovery for at få svar på, hvorfor tv-billederne ikke fokuserede på budskabet. De ønsker ikke at stille op til interview.