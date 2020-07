De norske medier rynker øjenbrynene noget så grusomt efter dagens nyhed om, at Åge Hareide var på vej til Rosenborg.

Først forklarede den tidligere landstræner for Danmark, at han aldrig har været i kontakt med klubben med henblik på at træne holdet, men senere på eftermiddagen offentliggjorde Rosenborg en opsigtsvækkende nyhed på sin hjemmeside:

Åge Hareide skulle være tiltrådt som cheftræner 1. august, men har ombestemt sig grundet helbredsmæssige årsager og trodset den mundtlige aftale, som parterne havde. Den melding strider imod Hareides tidligere udtalelser.

Efter den opsigtsvækkende nyhed holdt den 66-årige træner dog fast i sin version af den kuriøse sag over for det norske medie VG.

Åge Hareide var dansk landstræner i fire år fra 2016-2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Åge Hareide var dansk landstræner i fire år fra 2016-2020. Foto: Liselotte Sabroe

»Der forelå ingen mundtlig aftale om andet end at mødes 1. august, hvis knæet var ok. Jeg ringede i går og gav besked om, at det ikke blev til noget møde, fordi jeg var for optimistisk angående knæet, der ikke er så godt, som jeg havde håbet,« skriver Åge Hareide til avisen tirsdag eftermiddag.

»Det må være en misforståelse.«

Samtidig slog han fast at der ikke er sket nogen ændringer siden han talte med avisen 23. juni, hvilket nærmest gør sagen endnu mere bizar.

Rosenborg hævder nemlig, at Åge Hareide sagde ja til jobbet som cheftræner - godt nok kun mundtligt - to dage inden, at han talte med VG 23. juni. Til avisen fortalte han til gengæld, at han ikke ville være klar til at træne et hold før efteråret.

Sagens udvikling er da også kommet bag på den sportslige ledelse i Rosenborg.

»Vi blev overrasket. Eller overrasket... Vi skulle gøre alt klar i morgen (onsdag), det var vores intention. Men sådan er det, man kan ikke styre alt,« siger Mikael Dorsin, som er sportschef i Rosenborg til TV 2 Norge.

Men trods de forskellige udmeldinger behøver Åge Hareide ikke være helt tabt for Rosenborg.

Det vurderer fodbold-kommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen. Han kan sagtens se Hareide og Rosenborg nå frem til en aftale.

»Jeg tror ikke, at det er helt slut mellem dem. Men han er gået fra at være førstevalg til at være joker, sigerLøfaldli til VG.

Rosenborg har meldt ud, at Trond Henriksen skal være træner for holdet sæsonen ud.