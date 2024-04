Hvorfor aflyste – eller udskød – de ikke?

Tv-seere og de godt 4000 tilskuere på Lyngby Stadion fik ikke en fodboldkamp, da OB og Lyngby fredag mødtes i en vital nedrykningsgyser.

De fik i stedet en endnu ikke navngivet sportsgren, hvor 22 mænd forgæves forsøgte at få en læderbold til at trille mere end to meter igennem en massiv vandpyt.

Et massivt skybrud gjorde betingelserne håbløse, og kampen endte selvfølgelig 0-0 – uden at nogle af holdene havde en reel målchance.

Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Og i mandagens episode af B.T.s fodboldpodcast, 'Ugens Rapport', sukker panelet over afviklingen af vandkampen.

»Hvorfor skulle den kamp død og pine afvikles midt i et skybrud? Eller hvorfor kunne man ikke kigge på vejrudsigten og udskyde den en time eller halvanden, hvor det ville klare op? Er systemet så rigidt,« spørger B.T.s sportschef, Lasse Vøge, i podcasten

»Fodbold er et underholdningsprodukt og et tv-produkt – der må da være nogle krav. Det her var jo ulideligt at se på.«

»Oven i hatten er det en sindssygt vigtig fodboldkamp mellem to hold, der kæmper om nedrykning – der er arbejdspladser på spil. Og så ender det med 90 fuldstændig ubrugelige og uværdige minutter.«

Hør hele episoden af 'Ugens Rapport' herunder: