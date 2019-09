Fortuna Hjørring slog Odense med 8-5 i kvindeligaen, hvor også Brøndby hentede en storsejr over Kolding.

Der var mål i hobetal, da lørdagens kampe i kvindeligaen blev afviklet.

De fleste af dem stod Fortuna Hjørring og Brøndby for, da de slog henholdsvis Odense og Kolding.

I Brøndby vandt hjemmeholdet 7-1, og kampen var blot to minutter gammel, da landsholdsspilleren Nanna Christiansen bragte Brøndby i front, og efter otte minutter stod det 3-0.

Kolding fik reduceret, inden landsholdsangriberen Nicoline Sørensen sørgede for hattrick. To af målene blev scoret inden for tre minutter. I kampens sidste minut cementerede Christiansen storsejren.

Også Fortuna Hjørring var i målhumør, da holdet gæstede Odense. Men det var bestemt ikke uden kamp, at 8-5-sejren kom i hus.

Odense kom foran 2-0, inden Fortuna kom på tavlen på et selvmål. Derfra var der målshow i resten af kampen, hvor udeholdet blandt andet scorede to mål inden for det samme minut.

Dermed fik de to danske Champions League-hold en god optakt til returkampene i den europæiske turnering, der spilles i den kommende uge.

Fortuna tager onsdag imod Vllaznia fra Albanien, som det nordjyske hold slog med 1-0 i det første opgør.

Brøndby vandt ligeledes klubbens første Champions League-kamp i denne sæson med 1-0. Det gik ud over svenske Pitea, som Brøndby tager imod torsdag i returkampen.

