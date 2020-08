Den bedste kvinderække i fodbold skød sæsonen i gang med en stor overraskelse, da Fortuna Hjørring tabte.

Sæsonen blev åbnet med lidt af en overraskelse i den bedste fodboldrække for kvinder.

Lørdag vandt FC Thy-Thisted med 2-0 ude over Fortuna Hjørring, der ellers er forsvarende mester og var storfavorit til at vinde åbningskampen.

Men sådan gik det ikke.

Den 23-årige angriber Rikke Dybdahl slog til med et mål i hver halvleg for Thy-Thisted. Hun scorede målene i det 22. og 84. minut for pokalsølvvinderne.

Mens Fortuna Hjørring skuffede fælt i første spillerunde, vandt rivalerne fra Brøndby 2-1 ude over Kolding.

Nanna Christiansen scorede allerede efter tre minutter til 1-0 for Brøndby. Agnete Nielsen nåede at fordoble føringen kort før pausen.

Til slut fik Kolding pyntet på resultat, da Molli Plasmann reducerede, men tættere på point kom hjemmeholdet ikke.

I lørdagens tredje og sidste ligakamp vandt FC Nordsjælland med 4-0 hjemme over AGF.

AGF Kvindefodbold så dagens lys i foråret og er etableret i et samarbejde mellem VSK Aarhus, IF Lyseng og AGF.

FCN-målene blev sat ind af Lærke Tingleff, Cecilie Larsen, Camilla Kur og Kathrine Kühl Møller.

Gjensidige Kvindeliga består af otte hold, og søndag spilles rundens fjerde og sidste kamp mellem HB Køge og AaB.

/ritzau/