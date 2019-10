Fortuna Hjørring skal prøve kræfter med Lyon, der har vundet Champions League de seneste fire år.

Bolden er som bekendt rund i fodbold, men når Fortuna Hjørrings kvinder onsdag klokken 19 tager imod verdens bedste klubhold fra Lyon i Champions Leagues ottendedelsfinale, betegnes det danske hold som nærmest chanceløst.

Fortuna-sportschef Peter Enevoldsen vil ikke engang gøre holdets chancer op i procenter.

- Vores chance er nok nede i promiller. Det er sjældent, man ser kæmpesensationer her. Lyon har vel tre af verdens fem bedste spillere, og jeg vil tro, at Lyon ville slå Danmarks landshold ni ud af ti gange, siger Peter Enevoldsen.

Han er nu ganske godt tilfreds med lodtrækningen, da den med stor sandsynlighed ville blive svær uanset.

- Vi ville have haft få procenters chancer mod Barcelona og Paris Saint-Germain, så når vi alligevel skal møde et stærkt hold, kan vi lige så godt få verdens bedste klubhold til Hjørring. Det bliver inspirerende at se verdens bedste spillere, og det giver noget hype, mener Enevoldsen.

Lyon har vundet Champions League seks gange i dette årti, blandt andet i de fire seneste sæsoner.

Med verdensstjerner som norske Ada Hegerberg, engelske Lucy Bronze samt Amandine Henry og Wendie Renard er holdet favorit til at snuppe den femte Champions League-titel i træk.

Ingen danske spillere er aktuelt i Lyon-truppen, men Line Røddik Hansen, der er noteret for 132 A-landskampe, spillede for klubben i 2016 inden skiftet til FC Barcelona.

- Lyon gik tidligere all-in på kvindefodbold end alle andre og er derfor blevet dominerende og har stadig et forspring til de andre, vurderer Line Røddik Hansen.

Hun har spillet i de svenske klubber Tyresö FF og FC Rosengård og har efter opholdet i Lyon spillet for Barcelona, Ajax og nu FC Nordsjælland.

- Efter at have spillet i andre storklubber bed jeg mærke i, at man i Lyon får den største følelse af, at man vil kvinderne 100 procent. Præsidenten (Jean-Michel Aulas, red.) vil kvindefodbold ligeså meget som herrefodbold.

- Jeg følte mig fuldt respekteret som kvindespiller og var ikke bare noget ekstra, som jeg har følt andre steder, siger Røddik.

Hun husker en episode, hvor Lyon-holdet havde svært ved at komme hjem med tog efter en kamp.

- Så sørgede man for, at klubbens fly blev sendt ned for at hente os, for vi skulle selvfølgelig hjem og have den nødvendige restitution. Som kvindespiller har jeg ellers været på mange alternative ture og siddet mange timer i bus, fordi det var billigst.

Hun minder om, at alt kan ske i fodbold, men mener samtidig, at Lyon besidder så stor klasse, at Fortuna Hjørring næppe kan true modstanderen over to kampe.

Det er Fortunas unge landsholdsspiller Emma Snerle bevidst om.

- Vi blev chokerede over lodtrækningen, men nu ser vi det som en mulighed for at spille mod verdens klart bedste.

- Mange af os drømmer om at komme til udlandet. Jeg drømmer da om at spille for en klub som Lyon, der vinder Champions League, så vi glæder os til at måle os med toppen og se, hvor langt vi er fra, siger Emma Snerle.

Også Brøndby er med i ottendedelsfinalerne og møder her skotske Glasgow City.

/ritzau/