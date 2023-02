Lyt til artiklen

Christian Atsu er fortsat savnet efter det voldsomme jordskælv i Tyrkiet og Syrien, som har kostet tusindvis af menneskeliv.

Og nu sender hans tidligere holdkammerat i Chelsea Michael Essien en rørende hilsen til sin gode ven.

'Jeg håber og beder stadig til, at min gode ven Christian Atsu fortsat er i live. Mit hjerte går ud til hele befolkningen i Tyrkiet og Syrien, især familierne til ofrene for denne tragedie,' skriver Essien i et Instagram-opslag og fortsætter:

Den nu 31-årige kantspiller tilbragte mellem 2013 og 2017 fire sæsoner på kontrakt i Chelsea uden at få debut for førsteholdet.

'Hvert liv er vigtigt, og vi håber, at Tyrkiets regering og mennesker rundt om i verden vil fortsætte med at yde støtte for at redde så mange mennesker som muligt.'

Tidligere på ugen var der stor forvirring om Christian Atsus tilstand.

Først meldte flere medier – og endda det ghanesiske fodboldforbund – om, at den nuværende Hatayspor-spiller var blevet fundet i live.

Desværre kunne Atsus træner, Volkan Demiral, fortælle, at det ikke var sandt.

»Der er endnu ingen oplysninger om, hvor han befinder sig. Vi ved ikke, hvor han er. Det er ikke rigtigt, at han blev taget ud (af murbrokkerne, red.) eller taget nogen steder,« sagde Hatayspor-manageren til Reuters.

Ghanesiske Atsu, der tidligere har spillet i Newcastle, skiftede til Hatayspor i september 2022 og har indtil videre spillet fire kampe for klubben.

