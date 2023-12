Lås jeres døre og bliv indenfor - tyvene er stadig på fri fod!

Sådan lyder budskabet fra politiet i Cheshire i England, hvor Manchester City-stjernen Jack Grealish i aftes var udsat for et dramatisk indbrud i sin luksusvilla.

Indbruddet skete, mens Grealish spillede kamp for Manchester City i Premier League mod Everton torsdag aften.

Tyvene forsvandt med smykker og ure for en værdi af mere end 1 million pund svarende til omkring otte millioner kroner, mens fodboldstjernens forlovede, Sasha Atwood, og hans familie var i huset.

Jack Grealish og kæresten Sasha Attwood. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jack Grealish og kæresten Sasha Attwood. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

The Sun skriver, at Cheshire Politi ikke har foretaget nogen anholdelser og fortsat jagter indbrudstyvene. De opfordrer derfor de opskræmte naboer om at huske at låse deres døre og blive inden døre her til aften.

Omkring 10 familiemedlemmer og venner var samlet i Jack Grealish' hus for at se ham spille for sin klub på tv.

The Sun beskriver, at ingen kom til skade under indbruddet, men at en panisk stemning bredte sig, da Grealish' hunde begyndte at gø i vilden sky, og det efterfølgende gik op for forsamlingen, at der var indbrudstyve et sted i det store hus.

De frygtede angiveligt, at det kunne ende i en situation, hvor der blev taget gidsler eller, at det kunne udvikle sig voldeligt. Tyvene flygtede, da familien slog alarm, men politiet nåede ikke frem i tide.

Den engelske landsholdsstjerne skyndte sig hjem efter kampen for at passe på sin familie.

»Det er en forfærdelig hændelse for ham. Men heldigvis skete der ikke noget med familiemedlemmerne,« sagde Manchester City-manager Pep Guardiola efter kampen.