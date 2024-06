Den 54-årige ekspertkommentator Jesper Thygesen skal nu assistere sportsdirektøren i Randers.

Han fortsætter på skærmen hos Viaplay, men ikke på Superligadækningen.

»Jesper har en kolossal fodboldfaglig viden og erfaring fra sit lange fodboldliv som både spiller, træner og fodboldekspert. Han kommer til at bidrage på flere områder i klubben. Randers FC er en klub i vækst, og med denne ansættelse er vi glade for at kunne styrke organisationen,« fortæller sportsdirektør Søren Pedersen.

Thygesen glæder sig til udfordringen.

»Først og fremmest glæder jeg mig rigtig, rigtig meget. Det er snart 14 år siden, jeg sidst arbejdede i en fodboldklub. Det var også Randers FC dengang. Jeg er meget spændt på at komme i gang i Randers FC, hvor jeg skal arbejde med flere forskellige ting, men i første omgang handler det om at komme godt ind i klubben,« udtaler Jesper Thygesen.