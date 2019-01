Romina Sala har ikke opgivet at få sin bror hjem i live. På sin Instagram-profil har hun dagligt delt små beskeder til sin forsvundne bror.

Efter myndighederne opgav eftersøgningen af Emiliano Sala og piloten David Ibbotson, udtalte hun offentligt, at hun håbede, de ville genoptage den. Og med fundet af to flysæder onsdag eftermiddag kan noget tyde på, at håbet går i opfyldelse.

'Jeg venter på dig, Gudfar,' står der i et opslag Romina Sala har delt af sin lille søn, der sidder med en gul fodboldtrøje med Emiliano Salas navn og trøjenummer på.

Og det er ikke første besked, hun har sendt til Emiliano Sala gennem det sociale medie. Dagen forinden delte hun et billede af sin søn og Sala, hvor hun skrev 'Vis styrke' til sin forsvundne bror.

Vis dette opslag på Instagram Aca te espero padrino Et opslag delt af Romina Sala (@salaromina) den 28. Jan, 2019 kl. 4.31 PST

Emiliano Sala forsvandt få dage efter, han var blevet solgt til Cardiff for knap 130 millioner kroner - det dyreste indkøb i klubbens historie. Han skiftede fra Nantes, og han var netop rejst til det franske for at sige farvel til sine - nu tidligere - holdkammerater inden turen skulle gå tilbage til Wales. Men Emiliano Sala og piloten David Ibbotson nåede aldrig frem, da flyet forsvandt fra radaren.

Det formodes, det er styrtet ned i Den Engelske Kanal, og efter en storstilet redningsaktion kom politiet torsdag i sidste uge med den nedslående melding, at de havde indstillet eftersøgningen, da de efter 80 timer ikke havde fået livstegn. Desuden fortalte politiet kort tid efter, at sagen nu bliver betragtet som en bjærningsaktion og ikke en redningsaktion.

Men Romina Sala har stadig et håb om at få Emiliano Sala hjem i live. Det fortalte hun torsdag, og hver dag siden flystyrtet har hun delt billeder af sin bror.

'Det er ikke umuligt for os. Stop ikke med at lede. Emi er i live. Han er her,' skrev hun søndag og sendte så en direkte hilsen til Sala:

Vis dette opslag på Instagram Y para nosotros tampoco es imposible. Por favor no paren de buscar!!!! Emi está vivo! Esta Acá! Perdón hermano mío por esta larga espera para encontrarnos. Te pido que aguantes mi guerrero. Se que nos escuchas. No te rindas EMI. Estamos aca !!!!Rezo por vos todo el tiempo para darte fuerzas, se me parte el alma. Mi luchador ya falta menos te lo prometo. NO TE RINDAS!!! #novamosaparar Et opslag delt af Romina Sala (@salaromina) den 27. Jan, 2019 kl. 9.35 PST

'Undskyld min bror, fordi det tager så lang tid. Hold ud, min kriger. Jeg ved, du lytter med. Giv ikke op, Emi. Jeg beder for dig hele tiden og for at give dig styrke,' skriver Romina Sala til et billede, hvorpå der står, at 'intet er umuligt'.

Et budskab der går igen på billederne, hvor Romina Sala bliver ved med at skrive, at hun tror på, Emiliano Sala er i live.

28-årige Emiliano Sala havde nogle succesrige år i fransk fodbold inden rekordsalget til Cardiff.

Han nåede at score 48 ligamål i sine tre en halv sæson i Nantes, hvor han i denne sæson endda er topscorer med 12 mål.