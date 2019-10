Ramon Leeuwin har kontraktudløb i OB næste sommer, men hollænderen vil gerne forlænge aftalen og blive.

32-årige Ramon Leeuwin har været en vigtig spiller for OB i denne sæson, hvor han har spillet samtlige kampe i Superligaen.

Den hollandske forsvarsspillers kontrakt udløber til næste sommer, men han er bestemt ikke afvisende over for at blive i den fynske klub.

- Hvis klubben vil forlænge, vil jeg gerne blive her. Jeg nyder at spille fodbold for OB og har det godt i Odense, så en forlængelse er helt bestemt en mulighed.

- Vi har ikke talt om en ny kontrakt, men min agent er i løbende dialog med klubben, siger Ramon Leeuwin.

OB-sportsdirektør Jesper Hansen er glad for at have Leeuwin i truppen og udelukker bestemt heller ikke, at en forlængelse kan komme på tale.

- Vi har ikke taget hul på de samtaler endnu, men det gør vi da på et tidspunkt, siger Jesper Hansen og tilføjer:

- Ramon er en spiller, vi sætter stor pris på, og han har gjort det rigtig godt for os, men han har også en vis alder, så vi har ikke aftalt noget endnu.

- Vi har en fin dialog med Ramon og hans agent, og så må vi se, hvordan det udvikler sig i løbet af efteråret, siger sportsdirektøren.

Da OB søndag slog AC Horsens med 3-0 i Superligaen, blev Ramon Leeuwin i anden halvleg udvist for et slag i ansigtet på Horsens-angriberen Nicolai Brock-Madsen.

Forsvarsspilleren slår dog fast, at det på ingen måde var hans intention.

- Han brugte sin arm, og det samme gjorde jeg. Desværre ramte jeg ham på siden af hovedet, og jeg burde have vidst bedre og være blevet bag ham. Det var min fejl.

- Det var ikke frustrationer fra min side, for vi var foran 2-0 og var komfortable. Det var ikke meningen, jeg skulle ramme ham, lyder det fra OB-stopperen efter kampen.

Ramon Leeuwin kom til OB fra hollandske Utrecht i sommeren 2018.

/ritzau/