Andreas Christensen ligner en starter ved siden af Simon Kjær på bekostning af Mathias "Zanka" Jørgensen.

Siden VM-gruppekampen mod Frankrig sidste år har Mathias "Zanka" Jørgensen spillet ved siden af Simon Kjær i fodboldlandsholdets betydende kampe.

I fredagens EM-kvalifikationskamp mod Irland kan landsholdsanføreren meget vel få en anden makker.

"Zanka" har ikke spillet en kamp siden 26. marts, hvor han scorede i Danmarks 3-3-kamp ude mod Schweiz. Chelseas Andreas Christensen har til gengæld spillet ti kampe siden, og kampformen kan tvinge Åge Hareide til at skifte ud.

- Træningerne vil være afgørende, for vi skal se, hvordan de ser ud. "Zanka" har ikke spillet siden kampen mod Schweiz, og det er jo lang tid, for spilletid er vigtigt.

- Men vi må også se på de præstationer, der har været inden. "Zanka" har jo spillet rigtig godt ved siden af Simon Kjær, så vi må se, hvordan han ser ud. Andreas Christensen har spillet godt for Chelsea og haft en god Europa League-finale. Så vi er egentlig i en heldig situation, siger Åge Hareide.

Ved tirsdagens træning spillede Andreas Christensen ved siden af Simon Kjær på det, der lignede Hareides A-hold, mens "Zanka" var henvist til det formodede reservehold. Onsdag var landsholdstræningen lukket for offentligheden.

Andreas Christensen tør dog ikke tage en startplads mod Irland for givet, selv om han kommer fra en mere succesfuld periode end sin landsholdskonkurrent.

- Forhåbentlig gør den gode afslutning på sæsonen mig godt. Hvis jeg skal spille mod Irland og Georgien, så hjælper det mig selvfølgelig, at jeg har spillet mange kampe i de seneste måneder. Det stiller mig i hvert fald ikke i et dårligt lys, men det betyder heller ikke, at jeg nødvendigvis er foran "Zanka".

Spørgsmål: Men vil det ikke være skuffende, hvis du blev bænket til fordel for en spiller, der ikke har spillet kamp i over to måneder?

- Jo. Men sådan tænker jeg ikke. Man skal kigge på, hvordan "Zanka" og Kjær har gjort det på landsholdet, og så er det op til os andre at slå dem af, siger Andreas Christensen.

Mathias "Zanka" Jørgensen medgiver, at hans periode som reserve i Huddersfield giver landstræneren et godt argument for at bænke ham.

- Kampform betyder en smule. Det kan vi ikke rigtig komme udenom. Jeg synes dog ikke, jeg kan mærke stor forskel i forhold til sidste gang, jeg var med landsholdet, men der er da en forskel på, om man spiller hver uge eller ikke har spillet i ni uger.

- Vi står i en situation med landsholdet, hvor det vigtigste er at få seks point i de næste to kampe. Det skal landstræneren så vurdere, hvordan vi bedst kan få den her gang, siger "Zanka".

