Det er kærestens skyld!

Det budskab er nogenlunde essensen, hvis man koger kommentarer fra flere frustrerede Dortmund-tilhængere på sociale medier ned.

De mener nemlig, at årsagen til, at klubbens angriber Karim Adeyemi slet ikke har fundet melodien på banen i denne sæson er, at Adeyemi og den schweiziskfødte albanske rapper Loredana netop har fundet melodien udenfor.

Og dét er angriberen godt træt af.

For skylden for de få mål og sløje præstationer ligger kun hos ham - ikke hos hans berømte kærestes.

»Jeg vidste godt, hvad jeg gik indtil, i og med hun er et offentligt kendt ansigt, men jeg synes, at det er skørt, hvordan folk reagerer efter en dårlig kamp (af Adeyemi, red.).«

»Det er ikke unfair overfor mig, for jeg har spillet dårligt. Men det er unfair overfor min kæreste,« siger Adeyemi i et interview med Dortmunds hjemmeside og tilføjer:

»Hun har intet at gøre med, hvordan jeg spiller og præsterer på banen.«

»Det er mærkeligt, hvordan folk tager sig retten til at dømme folk, som de slet ikke kender.«

Adeyemi og kæresten Loredana fandt sammen i sommeren 2023, og de to blev set sammen første gang i juli 2023.

Siden har den 22-årige tysker altså leveret en sæson, hvor det blot er blevet til to mål og to oplæg i 18 kampe, hvor han flere gange har siddet udenfor med skader.