Kasper Hjulmand er begejstret for Kasper Dolberg.

Men det er ikke alle, der ser ud til at være lige glade for danskeren med den iskolde udstråling. For en lille måned siden langede danskerens træner i Nice, Christophe Galtier, ud efter bomberen.

»Han (Kasper Dolberg, red.) er nødt til at sende mig signaler. Han er nødt til at vise mig mere handlekraft, for hans attitude indikerer nogle gange, at han ikke er med i kampen,« sagde Galtier dengang

Men efter Dollerens gode indhop i nederlaget mod Holland, var Hjulmand ikke bleg for at sende en stikpille afsted til sin franske kollega.

Kasper Dolberg fik stor ros af Kasper Hjulmand for sit indhop mod Holland.

»Det er ikke første gang, man føler, at man hører sådan noget om Dolberg. Jeg kan simpelthen ikke forstå det,« sagde Kasper Hjulmand søndag.

I sin kritik af Dolberg efterlyste Christope Galtier også mere aggressivitet fra den 24-årige dansker, der ifølge flere kan have et kropssprog, der indimellem ser noget nonchalant ud.

Heller ikke den pointe er den danske landstræner enig i. Faktisk langtfra.

»Det er en indadvendt ung mand, men som bobler af temperament. Han er bare Mister Cool. Det elsker jeg, og jeg kan godt lide noget forskelligt,« forklarede Kasper Hjulmand.

»Man kan ikke forvente, at alle er nogen, der råber og skriger og kommer ud med følelserne. Han gør det på sin måde. Det er lidt det samme med Andreas Skov Olsen.«

»Jeg synes, Dolberg er fantastisk. Jeg kan godt lide hans personlighed.«

Kasper Dolberg var en del af Danmarks genrejsning mod Holland i anden halvleg, efter at holdet blev skilt ad inden pausen.

Nice-angriberen erstattede Jonas Wind efter 58 minutter og fik stor ros for sin indsats af Kasper Hjulmand.

»Det var rigtig godt. Virkelig stærkt. Han var ikke kun teknisk stærk. Han havde også små berøringer, hvor han vendte rundt og fik hold Van Dijk væk fra kroppen nogle gange.«

»Han er vant til at spille det her én mod én spil, og han forbereder sig tidligt på rummene,« sagde landstræneren.

»Han forberedte sig tidligt og havde nogle fantastiske berøringer. Vi snakker meget om Christian Eriksen, og det er helt berettiget, men Kasper Dolberg, Rasmus Nissen og Andreas Skov leverede alle stærke indhop, synes jeg.«

Danmark skal igen i aktion, når Serbien gæster Parken tirsdag aften klokken 18.

