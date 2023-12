Jacob Neestrup har kigget på scenarier mod Bayern München, hvor man kender resultatet af den tidlige kamp.

Når FC København onsdag aften løber på banen mod Bayern München, kender holdet resultatet af den tidlige kamp i Champions League-gruppen mellem Galatasaray og Manchester United.

Der kan opstå situationer, hvor det kan blive en fordel, mener FCK-træner Jacob Neestrup.

Sammen med director of football operations and international affairs Daniel Rommedahl og sportsdirektør Peter "PC" Christiansen har han tænkt scenarierne igennem.

- Det eneste, vi ved, er, at hvis vi vinder over Galatasaray i sidste runde, så overhaler vi dem, siger han.

Mens Bayern München er strøget videre som gruppevinder, er FCK toer foran Galatasaray på en bedre målscore, mens bundproppen Manchester United er et point efter duoen.

FCK har en målscore på minus en, mens Galatasaray og United har minus to.

- Og ja, der kan være scenarier, hvor det kan være en fordel for os at kende resultatet af den anden kamp i forhold til en potentiel målscore, siger Neestrup.

- Den besked, vi har givet til spillerne, er, at vi spiller for at vinde. Hvis vi ikke kan vinde, spiller vi for uafgjort. Skulle uheldet være ude, og vi på dagen møder en dygtigere modstander, som for eksempel er foran med to mål, er det ikke ligegyldigt at sparke et straffespark ind i minut 97, selv om man ved, at det er sidste spark i kampen.

- Det er heller ikke ligegyldigt at sætte en afgørende tackling ind for ikke at tabe med et mål mere, forklarer han.

Indbyrdes opgør tæller før målscore, og derfor ved FCK, at man slutter over Galatasaray med en sejr i sidste runde efter 2-2 i Istanbul.

De mange andre mulige udfald har han ikke tænkt sig at dele med spillerne.

- Scenarierne spænder så bredt, at jeg ville have tabt hele omklædningsrummet, hvis jeg skulle sætte dem ind i hele puslespillet, siger han.

I flere af grupperne er spilletidspunkterne delt op i næstsidste spillerunde. Men Neestrup vil ikke forholde sig til, om det er godt eller skidt.

- Det har jeg ingen kommentar til, siger han.

/ritzau/