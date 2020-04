En ny undersøgelse viser, at smitterisikoen ved at spille fodboldkampe i det fri er lav.

En fodboldspiller vil i gennemsnit tilbringe halvandet minut på fodboldbanen i nærheden af en anden spiller, der er smittet med coronavirus.

Sådan lyder det i en undersøgelse fra Aarhus Universitet, der kaster lys over risikoen for at blive smittet under en fodboldkamp, hvis en spiller er smittet med et virus. Det skriver videnskab.dk.

Beregningerne i undersøgelsen er lavet af Nikolas Knudsen, Manuel Thomasen og lektor Thomas Bull Andersen fra Institut for Folkesundhed - Idræt ved Aarhus Universitet.

De bygger på professionelle fodboldspilleres bevægelser i 14 superligakampe.

Undersøgelsen bekræfter, at smitterisikoen er lav, når man spiller fodbold i det fri, vurderer professor i virologi Allan Randrup Thomsen fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet.

- Sundhedsstyrelsen regner med, at man skal være inden for to meter af en smittet person i mere end 15 minutter, før man regner det for at være en relevant kontakt.

- Så ingen tvivl om, at den tid, de angiver i undersøgelsen, ikke er kritisk, og slet ikke når fodboldspil foregår udendørs, siger Allan Randrup Thomsen til videnskab.dk.

Så længe fodboldspillere klæder om hjemmefra, dropper omklædningsrum og går i bad derhjemme, er det småt med sundhedsfaglige grunde til at forbyde danskerne at udfolde sig på grønsværen.

- For mig at se er der ingen problemer med almindelig, gammeldags fodbold. Amerikansk fodbold og rugby ville jeg nok være betænkeligt ved, for der er meget tæt kontakt, men i fodbold har man som regel kun kortvarig kropskontakt, så jeg vil mene, at det er ret sikkert at spille.

- Vi er nok derude, hvor vi skal passe på ikke at blive for hysteriske, siger Allan Randrup Thomsen.

Divisionsforeningen, der varetager de bedste rækker i dansk fodbold, vil tage forskernes resultater med i overvejelserne om, hvornår Superligaen skal sparkes i gang igen.

- Det ser meget interessant ud, og vi tager det med i vores vurdering, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til videnskab.dk.

Håbet i Divisionsforeningen er, at de bedste rækker kan genstarte 24. eller 31. maj.

/ritzau/