Hvis du har prøvet at slentre forbi Parken i København eller Jyske Bank Boxen i Herning under et større event, har du sikkert kunnet mærke de summende stemmer, den skrålende fællessang eller et skraldende jubelbrøl under dine fodsåler.

De seismografiske effekter er nemlig til at føle på, når mennesker i hobetal stimler sammen til store begivenheder, skriver bbc.com ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie har forskere målt de seismografiske signaler under en fodboldkamp og en rockkoncert på giga-stadionet Camp Nou i Barcelona.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Derfor er Messi verdens bedste fodboldspiller

Stadionet kan huse knap 100.000 mennesker, og det skaber således et mindre jordskælv, når hjemmeholdet, FC Barcelona, scorer et mål, konkluderer seismologen Jordi Diaz fra the Institute of Earth Sciences Jaume Almera.

Da Lionel Messi i sidste års Champions League-turnering scorede et meget vigtigt mål til 6-1 mod den franske klub PSG, udløste jublen et skælv, der målte 1,0 på richterskalaen - det største jordskælv, man nogensinde har målt i byen.

Jordi Diaz, der har målt signalet med en seismograf fra sit instituts kælder 500 meter fra stadion, har også målt de seismografiske effekter af en koncert med Bruce Springsteen i 2016.

Læs mere på Videnskab.dk: Fodbold: Derfor sparker du over mål

Det fascinerende i hans forskning er ifølge Jordi Diaz selv, hvordan de forskellige begivenheder giver forskellige seismografiske mønstre, fortæller han til bbc.com ifølge Videnskab.dk.

»Du kan se, at hver sang har et særligt mønster, og du kan se på den seismiske data, hvornår han (Bruce Springsteen, red.) bevæger sig fra én sang til en anden,« fortæller han.

Under koncerten med Bruce Springsteen er der således ikke lige så voldsomme og eksplosive udfald, som når Lionel Messi scorer et afgørende mål, men der er i højere grad tale om harmoniske effekter.

»Det er, fordi folk ikke hopper, de danser. Det er rytme,« forklarer Jordi Diaz til bbc.com.

Andre artikler på Videnskab.dk