Den bedste danske kvindelige fodboldrække kommer de næste tre sæsoner til at hedde Gjensidige Kvindeligaen.

Danmarks bedste kvindelige fodboldrække får navn efter et forsikringsselskab.

Efter i næsten 15 år at have heddet 3F Ligaen, kommer Fortuna Hjørring, Brøndby og resten af Danmark bedste kvindehold fremover til at spille i Gjensidige Kvindeligaen.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse tirsdag.

Forsikringsselskabets aftale om at blive hoved- og navnesponsor, der af DBU beskrives som historisk stor, løber i de næste tre sæsoner. Det bliver ikke oplyst, hvad Gjensidige betaler for sponsoratet.

Ifølge DBU kommer aftalen med Gjensidige til at spille "en afgørende rolle i udviklingen af kvindeligaen og dansk kvindefodbold".

- Det er fantastisk, at vi har indgået en langvarig aftale med Gjensidige Forsikring, siger Nicolai Kaas Nordstrøm fra DBU, der er chef for ligaen, i pressemeddelelsen.

- Deres investering i Kvindeligaen er en kæmpe gevinst for dansk kvindefodbold og giver fantastiske forudsætninger for at fortsætte den rivende udvikling, der startede ved EM i 2017 og virkelig tog fat ved sommerens VM-slutrunde.

Den nye sponsoraftale sker som led i en ny strategi for den bedste kvindelige fodboldrække i Danmark, som DBU og Kvindedivisionsforeningen i samarbejde med Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) står bag.

Der er tale om en form for relancering af ligaen, og målet er at styrke rækken, udvikle klubberne samt skabe bedre rammer for fans og tilskuere.

- Vi er meget stolte over at blive officiel hoved- og navnesponsor for den danske kvindeliga, og vi ser nogle rigtig gode muligheder i samarbejdet, siger koncerndirektør for Gjensidige i Danmark Mats C. Gottschalk i pressemeddelelsen.

- Vi glæder os over at kunne bidrage til udviklingen i dansk kvindefodbold og tror på, at sponsoratet gør det muligt for Gjensidige at blive eksponeret bredt i hele landet, hvor vi har kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

De første kampe i den kommende sæson i Gjensidige Kvindeligaen spilles 4. august, hvor alle otte hold skal i aktion.

Brøndby er forsvarende mester.

/ritzau/