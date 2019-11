1, 2, 3 gange.

Godt nok blev scoringen til 3-0 registreret som et selvmål, men det skal ikke tage noget for U21-landsholdets helt store stjerne Andreas Skov Olsen, der funkler i fredagens EM-kvalifikationsopgør mod Ukraine.

Selvom Bologna-danskeren allerede havde sendt bolden i kassen to gange i første halvleg, så kom han ud efter pausen lige så brandvarm som i første.

Efter 59. minutter kunne den tidligere FC Nordsjælland-spiller rive bolden af sted med venstrebenet og smække bolden ind i kassen via den fjerneste stolpe.

Et hattrick bliver han dog ikke helt noteret for, da det i stedet blev registreret som et selvmål til målmanden Oleg Bilyk.

Der er dog fortsat masser af spænding og dramatik i Ukraine, efter hjemmeholdet har fået reduceret to gange. Med et kvarter igen står der 3-2 til de rød-hvide.