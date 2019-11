Frank Lampard var sikker på, at Chelsea kunne svare igen, selv om holdet var tre mål nede mod Ajax.

Chelseas manager, Frank Lampard, var aldrig i tvivl om, at hans hold kunne komme igen, selv om det så sort ud undervejs i tirsdagens spektakulære 4-4-kamp mod Ajax i Champions League-gruppespillet.

I begyndelsen af anden halvleg kom Chelsea ellers bagud 1-4 efter at have brændt flere store chancer og lavet to selvmål, men i pausen lige inden havde Lampard sagt til sine spillere, at de sagtens kunne komme igen mod sidste sæsons semifinalister.

- I pausen da vi var nede 1-3, sagde jeg til spillerne, at jeg troede, at vi kunne vinde kampen. De scorede på nogle irriterende tidspunkter, men jeg var sikker på, at vi var bedre.

- Jeg er glad for den ånd, vi viste, da vi kom tilbage fra 1-4. Til sidst skulle vi nok have vundet kampen, siger Frank Lampard i et interview vist på 3+.

Siden fik Chelsea scoret tre gange, og Ajax fik to røde kort i samme sekvens i en hektisk afslutning, hvor Chelsea også fik annulleret et mål. Frank Lampard medgiver, at det var en yderst medrivende kamp.

- Det er en svær kamp at analysere lige bagefter, for der skete så meget.

- Til sidst var jeg meget nervøs. Det var svært at bevare kontrollen som manager. Det var en fodboldkamp, som man altid vil huske. Jeg tror, at alle, der så kampen, var begejstrede.

- Jeg er glad for den ånd, vi viste, da vi kom tilbage fra 1-4. Til sidst skulle vi have vundet. De sidste 20 minutter var lidt specielle, fordi de havde fået to røde kort, siger Lampard.

I pausen blev forsvarsspilleren Reece James sendt på banen, og han kvitterede ved at udligne til 4-4. Den engelske teenager var blevet inspireret af sin managers peptalk.

- Manageren fortalte mig, at jeg skulle gå ind og få drengene til at live op.

- Det var en skør kamp, og det er en bonus at score et mål, siger han ifølge uefa.com.

Da Valencia samtidig vandt 4-1 hjemme over Lille, har Valencia, Ajax og Chelsea alle syv point efter fire kampe.

Ajax-anfører Dusan Tadic har svært ved at forstå, hvordan Ajax kunne smide de tre point og en næsten sikker plads i ottendedelsfinalerne mod Chelsea. Han mener, at dommer Gianluca Rocchi spillede en afgørende rolle.

- Vi skal være sure over dette. Det burde ikke være muligt at ødelægge vores turnering på den måde. Vi havde alt under kontrol. Jeg forstår bare ikke, hvordan dommeren kunne give to røde kort på en gang. Jeg forstår det ikke, siger han ifølge Voetbal International.

