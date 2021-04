AaB vandt mandag sæsonens første kamp efter at have været bagud. Det kan tilskrives en fornyet energi.

AaB vandt mandag 3-2 over Sønderjyske, selv om gæsterne kom foran i første halvleg. Dermed sikrede det nordjyske mandskab en comebacksejr for første gang i indeværende sæson.

Det skyldes mentaliteten. Sådan lyder det fra Kasper Kusk, der var aalborgensernes farligste mand gennem holdets første kamp i nedrykningsspillet.

- Vi var mere afklarede og kom ikke i panik, selv om vi var bagud. Andre gange har vi måske været mere paniske.

- Det var en skuffelse ikke at komme med i top-6, men vi har prøvet at rejse os, og den sidste uge har været god for os. Det synes jeg også, at man kunne se, siger Kasper Kusk.

Cheftræner Martí Cifuentes var også glad for tilgangen, som nordjyderne viste. Særligt i anden halvleg dominerede hjemmeholdet på Aalborg Portland Park.

- Jeg er mest tilfreds med energien og mentaliteten.

- Jeg har stor ros til drengene for det. Efter oplevelserne gennem de seneste uger er det et virkelig stærkt comeback. Første halvleg var ikke den bedste, og følelsen ved pausen var, at vi ikke havde præsteret vores bedste, siger spanieren.

Sejren over Sønderjyske var AaBs tredje gennem ti ligakampe i foråret, hvor Cifuentes har stået i spidsen for holdet. Den form håber catalonieren at forbedre.

- Mit job er at vinde kampe, og der skal jeg gøre det bedre. Resultaterne har ikke været så gode, som jeg gerne vil.

- Jeg har en tendens i min karriere med nogle tunge begyndelser i klubberne, hvorfra jeg langsomt får implementeret ting på holdet. Forhåbentligt er det her ikke en undtagelse, siger han.

Med 31 point indtager aalborgenserne den bedste placering i nedrykningsspillet. Dermed ligger de til at kvalificere sig til Superligaens europaplayoff.

/ritzau/