Der er stadig en ledig plads på bænken ved siden af den nye FCK-chef Jess Thorup.

FC Københavns plan for en kommende trænerduo stod klar. Jess Thorup skulle være chef, mens Viborg FF's cheftræner, Jacob Neestrup, skulle være være assistent.

Thorup-ansættelsen faldt i hak i løbet af weekenden, men københavnerne er - ifølge B.T.s oplysninger - havnet i en lille blindgyde med Jacob Neestrup.

For Viborg FF har i første omgang afvist FC København - angiveligt fordi københavnerne har budt 'fornærmende lidt' i overgangssum for den succesfulde træner.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Ifølge B.T.s oplysninger vil Jacob Neestrup gerne tilbage til FC København, hvor han tidligere har fungeret som assistenttræner for Ståle Solbakken - og før det var han U17-træner i klubben. Men det ser altså ikke ud til at lykkes i denne omgang.

Viborg FF betragter sagen som lukket, men det udelukker naturligvis ikke, at FC København vender tilbage med en større tegnedreng og at Løverne i sidste ende får sin mand.

»Nees (Neestrup, red.) er cheftræner her i Viborg FF, og det er han også i morgen. Derudover har jeg ingen kommentarer,« lyder Viborg-sportschef Jesper Fredbergs svar på B.T.s henvendelse.

Jacob Neestrup blev sidste sommer ansat som cheftræner i Viborg FF i 1. division, og han har i denne sæson haft stor succes. De grønblusede fører landets næstbedste række med 26 point for 10 kampe - fem flere end Silkeborg på andenpladsen.

FC Københavns nye træner Jess Thorup forestår hans første træning med superligatruppen, på Frederiksberg mandag den 2. november 2020. Foto: Nils Meilvang Vis mere FC Københavns nye træner Jess Thorup forestår hans første træning med superligatruppen, på Frederiksberg mandag den 2. november 2020. Foto: Nils Meilvang

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jacob Neestrup.

Jess Thorup blev mandag præsenteret som ny FCK-cheftræner - og han forlod dermed jobbet i belgiske Genk, som han blot nåede at stå stå i spidsen for i måneds tid.

I FC København har han fået en fire år lang aftale, og han erstatter her Ståle Solbakken, som blev fyret for lidt over tre uger siden oven på en sløj sæsonstart.

FC København mangler - ud over en assistentræner - fortsat at sætte navn på klubbens kommende sportsdirektør.