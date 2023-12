Rytmen fandt FC Nordsjælland aldrig hjemme mod AGF, og Farum-mandskabet skød skylden på udeholdets tidsudtræk.

FC Nordsjælland har leveret skuffende resultater på det seneste i Superligaen, og søndag blev kun til 0-0 hjemme mod AGF.

Hjemmeholdet har kun vundet en ud af de seneste fire ligakampe, og i de fire kampe har Farum-mandskabet kun scoret to mål.

Hos FCN langede både træner Johannes Hoff Thorup og spillerne ud efter AGF for at trække tiden, så rytmen i kampen hele tiden blev brudt.

- Man kan ikke åbne en kamp selv. Det skal der to hold til for. Det er sjældent, vi spiller åbne kampe mod AGF, og det er tit små marginaler, der afgør de opgør, ligesom vi så det i dag.

- Det er ikke, fordi vi ikke kigger på, hvordan vi kan få åbnet kampen mere, men det kommer også hurtigt til at handle om balance, som vi jo skal have med i alt, hvad vi gør, siger FCN-træneren til klubbens hjemmeside.

FCN-midtbanespilleren Jeppe Tverskov var også irriteret over AGF's måde at håndtere kampen på.

- Vi er ikke på vores topniveau, og det tror jeg også godt, at I kan se. Jeg synes trods alt, at der er nogle ting, der er okay. Det er svært at spille mod et hold, der bruger to-tre minutter, hver gang bolden ryger ud.

- Kampen får det her flow, hvor der er en masse dødstid, så det prøver vi at håndtere. Men vi får ikke rigtig fat i det, siger Jeppe Tverskov til Viaplay.

Nu kigger FCN frem mod torsdagens kamp i Conference League hjemme mod tyrkiske Fenerbahce, hvor defensiven igen skal være god, men hvor offensiven skal forbedres.

- En god defensiv er en god base at have som fodboldhold, og det betyder jo, at man ikke behøver at score så mange mål for at vinde.

- Så det er dejligt at have det på plads, men lige nu fylder den offensive del selvfølgelig også hos os, for det er dér, vi skal blive lidt bedre.

- Selv om der var nogle fine momenter, kan vi stadig forbedre os og lægge et endnu større pres på vores modstander, siger Johannes Hoff Thorup.

