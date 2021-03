Lyngby-træner Carit Falch fokuserer på holdets egne præstationer fremfor at snakke om overlevelse.

Det har længe set noget nær umuligt ud for Lyngby at redde sig endnu en sæson i landets bedste fodboldrække, men noget tyder på, at det kommende nedrykningsspil alligevel kan blive spændende.

Da Superligaen gik på vinterpause ved årsskiftet var Lyngby ellers placeret på sidstepladsen med blot fire point efter 13 kampe. Der var 11 point op til Vejle på den vigtige tiendeplads.

Nu har ligaens mest formstærke mandskab så hentet 12 point i de sidste fem kampe, og hullet op til Vejle er barberet ned til fire point.

Søndag blev det til en 2-1-sejr på udebane mod bundproppen AC Horsens, men lyngbytræner Carit Falch er alligevel ikke meget for at snakke om overlevelse.

- Vores fokus på overlevelse fylder faktisk ikke så meget. Det kommer kun ind i hovedet, fordi vi bliver konfronteret med det.

- Vi aner ikke hvad der kommer til at ske i de sidste ti kampe. Hvordan reagerer de enkelte hold på at skulle spille nedrykningsspil? Der vil altid være skadede spillere, og der kommer karantæner, så man kan ikke begynde at snakke om det.

- Det er i virkeligheden starten på fiasko, siger Lyngby-chefen.

Carit Falch overtog trænersædet i Lyngby i december 2020, og han fokuserer på, at klubben bevæger sig i den rigtige retning. Han glæder sig over holdets præstationer på det sidste.

- Vi står rigtig stærkt, og vi er stadig på vej. Vi udvikler os hele tiden, så jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til holdets præstationer.

- Vi kan lægge endnu mere på, og vi er aldrig tilfredse. Det handler om at følge vores koncept og bygge videre.

I søndagens kamp øgede Mathias Hebo Rasmussen Lyngbys føring til 2-0 på et flot langskud. Han er heller ikke meget for at vurdere Lyngbys chancer for overlevelse, på trods af at klubben nærmer sig stregen.

- Lige meget om der er nul, fire, syv, ti point op til stregen, så har vi altid den samme følelse, når vi spiller så godt, som vi gør i øjeblikket. Gør vi det, skal vi nok få vores point.

- Jeg vil ikke koncentrere mig om, om det er nok, siger Mathias Hebo Rasmussen.

I horsenslejren er der også respekt for Lyngbys præstationer i øjeblikket.

- Lyngby har været gode til at vippe kampene over til deres side. Som Superligaen er i øjeblikket, så er alt åbent, og det tror jeg også, det er for Lyngby, siger Søren Reese.

/ritzau/