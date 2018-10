Inter vandt overbevisende med 3-0 på udebane over Lazio. Det var holdets sjette sejr i træk.

Rom. Inter har ramt en stærk stime i den italienske Serie A, hvor fodboldklubben fra Milano nu har vundet seks kampe i træk.

Seneste triumf kom mandag aften i en på papiret vanskelig udekamp mod Lazio, der blev slået overbevisende med 3-0.

Det var et opgør mellem ligaens nummer fire og tre, men det endte altså med en klar sejr til gæsterne, der med de tre point er rykket op som nærmeste forfølger til suveræne Juventus.

Når Inter skal bruge mål, sætter holdet ofte sin lid til tankcenterforwarden Mauro Icardi, og også denne gang slog manden med den veludviklede målnæse til.

Efter en lille halv times spil stod argentineren helt rigtigt og kunne score til 1-0, da bolden efter et par tilfældigheder pludselig lå for hans fødder fem meter fra målstregen.

Kort før pausen blev Inter-føringen fordoblet ved midtbanemanden Marcelo Brozovic.

En Lazio-forsvarer headede et indlæg ud af feltet, men her stod den kroatiske VM-sølvvinder og ventede, og med et fladt skud sendte han gæsterne i omklædningsrummet med en føring på 2-0.

Icardi afsluttede målscoringen med Inters tredje træffer 20 minutter før tid, da han modtog en fin aflevering fra Borja Valero og sparkede bolden i nettet efter en stopfinte.

Inter har med sejren 22 point efter ti kampe, mens Lazio bliver stående på 18.

/ritzau/