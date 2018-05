Langt hår, 199 centimeter høj og brølstærk.

Det er blot nogle af de ord, man kan sætte på danske Jannik Vestergaard, der i disse dage er sammen med landsholdslejren i Helsingør forud for VM i Rusland.

Den 25-årige midterforsvarer har haft en stærk sæson for sin tyske klub Borussia Mönchengladbach, og for få uger siden blev det så også anerkendt, da det store tyske medie Bild tildelte ham en plads på årets hold i Bundesligaen. Et hold, der ud over danskeren blandt andet tæller verdensstjerner som Robert Lewandowski, James Rodríguez og Franck Ribéry.

Der er god stemning i den danske VM-lejr. Foto: Anders Kjærbye Der er god stemning i den danske VM-lejr. Foto: Anders Kjærbye

En nominering, som Jannik Vestergaard naturligvis er meget glad for.

»Det er da stort. Og en dejlig anerkendelse. Måske især set i lyset af, at vi som hold ikke rigtig har præsteret det, som vi selv og andre har forventet af os. Så det er et praj om, at jeg har gjort noget rigtig, og det bliver man meget glad for,« siger den 25-årige profil, der i lørdags blev gift med sin kæreste, til BT.

På trods af at han sammen med sin tyske klub endte uden for de europæiske pladser i tabellen i Tyskland med en skuffende niendeplads, så har danskeren altså gjort sig bemærket med en række stærke præstationer i løbet af sæsonen. En sæson, hvor han kun har misset to kampe og ellers har fået alle 90 minutter i alle andre kampe.

»Jeg synes, at jeg lærer hele tiden og bliver bedre. Hvis jeg tænker tilbage på den spiller, jeg var for bare to år siden, så synes jeg, at jeg har taget store skridt. Jeg synes, at jeg har rykket mig og bygget på i løbet af den her sæson. Og jeg ved, at jeg vil have noget at bidrage med, og jeg vil give den 110 procent, hvis jeg kom på banen for Danmark. Det er svært at sidde og rose sig selv og blive specifik, men jeg synes, jeg har flyttet mig. Og jeg tror på, at jeg vil kunne være klar til at hjælpe holdet,« fortæller en selvtillidsfyldt Jannik Vestergaard.

Søndag skar landstræner Åge Hareide sin trup ned fra 35 til 27 spillere, og Jannik Vestergaard er stadig inde i varmen. Og med den gode sæson i bagagen, så ser den danske forsvarsspiller positivt på at komme med i den trup, der rejser til VM om få uger. En trup, der barberes ned til 23 navne senest den 4. juni.

»Jeg har en god fornemmelse. Jeg har været med hele vejen igennem og har også startet inde i flere af kampene, så jeg fornemmelsen er god, men det er klart, at der er mange om buddet, og vi vil allesammen rigtig gerne med. Men jeg er fortrøstningsfuld,« siger den stærke midterforsvar, der gerne ser sig selv som en del af startopstillingen i Rusland.

Jannik Vestergaard har været den helt store oplevelse i Borussia Mönchengladbach i denne sæson. Foto: FRIEDEMANN VOGEL Jannik Vestergaard har været den helt store oplevelse i Borussia Mönchengladbach i denne sæson. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

»Jeg vil selvfølgelig rigtig gerne spille fra start, men det vil vi alle sammen gerne. Jeg tror, at jeg vil kunne bidrage med noget, men samtidig kan der kun stå 11 på banen. Jeg har sagt et par gange, at det, som har gjort det her hold til noget særligt, er den holdånd, der er. Og den er vigtig, og så man udfylde den rolle, som træneren giver dig, hvad end det er fra start eller fra bænken.«

Det danske fodboldlandshold spiller to testkampe, inden de rejser til Rusland. Her møder de først Sverige på udebane, inden de på Brøndby Stadion får besøg af Mexico.

De sidste 27 MÅLMÆND

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl FORSVAR

Simon Kjær, Andreas Bjelland, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jens Stryger Larsen, Peter Ankersen, Jannik Vestergaard og Jonas Knudsen MIDTBANE

Christian Eriksen, Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Mike Jensen, Michael Krohn-Dehli ANGREB

Nicklas Bendtner, Nicolai Jørgensen, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Pione Sisto, Martin Braithwaite, Viktor Fischer, Kasper Dolberg