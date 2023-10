Den formodede gerningsmand, som mandag aften skød og dræbte to svenske fodboldfans forud for en landsholdskamp i Bruxelles, gik bevidst efter fans klædt i blåt og gult.

På trods af, at terrorangrebet i Bruxelles var rettet mod fans i Sveriges farver, mener landets statsminister, Ulf Kristersson, at svenskere skal kunne gå stolt rundt i landsholdstrøjer:

»Svenskere skal altid kunne gå stolte klædt med det svenske flag. Alt andet er utænkeligt,« siger han på et pressemøde tirsdag, hvor han understreger, at det gælder landsholdstrøjer og andre indikationer på, at man har tilknytning til Sverige.

Statsministeren understreger dog, at det øgede trusselsbillede skal mødes med øget sikkerhed, og han fortæller videre, at svenskere fremover skal være forsigtige med at bære landsholdets farver i udlandet.

Tirsdag aften møder Danmark San Marino i det lille land i en EM-kvalifikationskamp, hvor flere tusinde danske fans vil være til stede - og formentlig være klædt i rødt og hvidt.

Den danske terrorforsker Tore Hamming fortalte tidligere tirsdag, at han ville gemme landsholdstrøjen væk efter gårsdagens begivenheder.

Hele det svenske fodboldsamfund er i sorg efter terrorhandlingen i den belgiske hovedstad.

»Sveriges fodboldforbund er i sorg. I går mistede vi på tragisk vis to blågule supporterer, som var taget til Bruxelles for at gøre noget, der burde være en selvfølge – at støtte vores svenske landshold i den blågule landstrøje.«

»Vores tanker går til alle ofrenes kære, siger fodboldforbundet,« skriver Sveriges fodboldforbund i et opslag på det sociale medie X.

Den formodede gerningsmand er blevet skudt og dræbt af politiet, og du kan følge udviklingen i sagen i B.T.s liveblog lige HER.